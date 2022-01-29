肯定有同感！盤點3大「不務正業」速食店　蛋撻、紅茶都變主打星

▲盤點3大「不務正業」速食店。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

明明就是開炸雞店、漢堡店，不過「主打商品」卻變成陪襯的時候，肯定讓業者十分無奈，不過消費者吃得開心最重要。《ETtoday新聞雲》盤點3大「不務正業」的速食店，像是紅茶、蛋塔通通變身主打星，相信無論是速食控還是非速食控一定都有同感。

▲肯德基蛋塔一直都是店內超人氣熱賣品項。（圖／記者林育綾攝）

●肯德基：被炸雞耽誤的蛋撻店

經常以各式炸雞口味俘虜速食控胃的「肯德基」，其實最受歡迎是這小小一顆的「蛋撻」，甚至有網友忍不住發文說「忘記從什麼時候開始，肯德基在我心裡已經是蛋撻專賣店了。」尤其是「原味葡式蛋撻」，外酥內嫩的口感，讓人忍不住一口接一口，且無論熱熱吃還是冷藏過後，都還能保有相同美味，難怪深受歡迎。

而除了原味蛋撻之外，肯德基也會不定時推出期間限定口味，像是芋見雲朵蛋撻、黑糖珍奶蛋撻、黑糖白玉Q蛋撻等，不少人嚐鮮後也都給出超高評價。

▲拿坡里炸雞2019年因炸雞太夯開設炸雞專賣店。（圖／業者提供）

●拿坡里：被披薩耽誤的炸雞店

人氣速食店「拿坡里」原是以賣披薩為主，不過太多數人來這必點的卻是「炸雞」，紛紛笑說「炸雞才是拿坡里的本體」，尤其是最招牌的「義式炸雞」肯定要吃，裹上獨家義式炸雞粉後下鍋油炸，酥脆外皮搭配軟嫩多汁的肉質，還帶點微辣口感，叫上一桶都吃不過，而且拿坡里炸雞價格親民，一塊炸雞不到45元，而拿坡里也直到2019年才終於開設炸雞專賣店。

▲摩斯紅茶深受不少民眾喜愛。（圖／翻攝摩斯官網）

●摩斯漢堡：被漢堡耽誤的紅茶店

日本登台的「摩斯漢堡（MOS BURGER）」以主打米漢堡為主，有許多不同口味選擇，是台人十分喜歡的速食店之一，不過，其販售的商品中被大讚的竟然是「紅茶」，強打店內全手工煮製的紅茶，大口喝下可是有著茶葉清香，還能請店員在紅茶中加入檸檬片，不少網友狂讚：「更好喝！」