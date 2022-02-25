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大陸 大陸焦點 特派現場

打造台商金融後盾　上海市台辦與上海農商銀行戰略合作

記者趙禕/上海報導

為了進一步深化服務台胞台企，營造更好的營商環境，並促進滬台兩地經貿往來與金融合作；上海市台辦今天與上海農商銀行展開戰略合作，將用快捷、貼心、全方位的服務支持上海地區台資企業和在滬台胞更好的發展。

上海市台辦和上海農商銀行的戰略合作簽約儀式今天在上海農商銀行總部舉行。在市台辦主任鍾曉敏、上海農商銀行董事長徐力、行長顧建忠的見證下，由市台辦副主任王立新與上海農商銀行副行長應長明簽署。

▲▼在上海市台辦主任鍾曉敏、上海農商銀行董事長徐力、行長顧建忠見證下，由市台辦副主任王立新與上海農商銀行副行長應長明簽署戰略合作協議。（圖／記者趙禕攝）

▲▼在上海市台辦主任鍾曉敏、上海農商銀行董事長徐力、行長顧建忠見證下，由市台辦副主任王立新與上海農商銀行副行長應長明簽署戰略合作協議。（圖／記者趙禕攝）

▲▼在上海市台辦主任鍾曉敏、上海農商銀行董事長徐力、行長顧建忠見證下，由市台辦副主任王立新與上海農商銀行副行長應長明簽署戰略合作協議。（圖／記者趙禕攝）

根據這項合作協定，上海農商銀行將為台胞、台資企業提供綜合金融服務方案，在三大業務方面提供便利化舉措。首先是「台企通」專項貿易金融服務方案，具有授信易、審批快、匯劃速、結算便、配套全的特點。結合“2-8-4”精準服務台資企業，包括1點快速對接、2項聯動對接舉措，以及單證電子化、結算新穎化、退匯免登記、資金一體化、外債便利化、再投資免登記、用途擴大化、帳戶精簡化等8項特殊便利舉措，和服務專屬化、匯劃便捷化、風險中性化、融資配套化等4項優質高效服務。

▲上海農商銀行向上海市台辦主任鍾曉敏介紹銀行情況及詳細的服務內容。（圖／記者趙禕攝）

▲上海農商銀行向上海市台辦主任鍾曉敏介紹銀行情況。（圖／記者趙禕攝）

其二是專屬台胞信用卡服務，對符合條件的台胞發放信用卡，通過名單制、網格化的模式地毯式排摸需求，實現金融服務全覆蓋，提升台胞在大陸工作、生活的便捷性。

第三是設立兩家台胞台資企業便利化網點，通過建立公司、個人、信用卡、投行、資管等業務綠色通道，滿足在滬台資企業和台胞的多重金融需求。

▲鍾曉敏主任與徐力董事長共同為上海農商銀行閔行支行、長寧支行兩家便利化網點授牌。（圖／記者趙禕攝）

▲鍾曉敏主任與徐力董事長共同為上海農商銀行閔行支行、長寧支行兩家便利化網點授牌。（圖／記者趙禕攝）

上海農商銀行與台商企業有著良好的合作傳統。目前在台灣地區有20幾家代理行機構，與60多家在上海的台資企業有業務合作關係，已經批准授信超過80億元。這次戰略合作協定的簽署，是市台辦與上海農商銀行攜手促進滬台兩地經貿往來與金融合作，支持上海地區台資企業和在滬台胞更好發展的有力舉措。

▲上海農商銀行貿易金融部郭陸健在簽約儀式後向台資企業代表介紹本次戰略合作協議的詳細內容。（圖／記者趙禕攝）

▲上海農商銀行貿易金融部郭陸健在簽約儀式後向台資企業代表介紹本次戰略合作協議的詳細內容。（圖／記者趙禕攝）

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