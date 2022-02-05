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家中摔倒送醫昏迷月餘　桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

▲桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

▲劉志清於擔任桃園航空城公司董事長時，熱心推動公益。（圖／資料照／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園航空城公司前董事長劉志清因於家中樓梯摔倒，撞到後腦經家人送醫急救，昏迷月餘於2月4日辭世，消息傳出，令地方各界萬般不捨！享年71歲的劉志清董事長曾擔任桃園市未升格前、縣府時代的秘書長，做人處事用心認真、總是笑臉迎人，人脈寛廣，其告別式將於3月6日上午9點、在桃園市立殯儀館天德廳舉行。

與桃園市長鄭文燦同樣是八德子弟的劉志清，其父親劉鎮國具有全國行政人員甲等考試資格的土木技士，曾任八德鄉公所戶政員兼代表會秘書，才結婚沒多久的劉父，一回因到友人家中參加集會，而於1950年11月被省警務處刑警總隊帶走，1951年5月18日劉志清出生，劉父於獄中家書為子取名：「志清」，以表明自己「心志清白」；未料，3個月後劉父即被當局以參加「匪黨地下組織與集會」為名槍決。

▲桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

▲劉志清(左二)退離政壇後，參與生香文教關懷協會關懷弱勢孩童教育。（圖／資料照／記者楊淑媛攝）

228受難家屬的劉志清，曾於桃園資深媒體人陳銘城撰文的《重生與愛》一書中表示，他自政治大學地政系畢業考取公職後，於1976年10月開始了公務員生涯，從桃園、大溪地政事務所課員到縣政府地政科股長、地政事務所主任、先後當過工務局長、新聞室主任、民政局長、水務局長、主任秘書、秘書長等職務，歷經數任縣長，直到退休後，再回任桃園航空城公司任董事長，長達近40年的公職生涯，嘆道好像走了當年父親沒走完的公務員歷程。

▲桃園航空城公司前董事長劉志清辭世

▲家人抱剛出生的劉志清去照相，寄給將被槍決的父親。（圖／翻攝自陳銘城臉書）

對於父親於228受難，自出生從未見過父親，劉志清亦於《重生與愛》書中表示，雖然世間命運捉弄人，但命運絕對是操縱在自己，唯有心存理性、寬恕與拋前載後，才能讓自己成長、工作更加順利；和諧自己的心靈，才能讓週遭環境、人際與事務更融洽。因此，劉志清於退離政壇後，以感恩之心投入地方公益，曾擔任桃園市生香文教關懷協會常務理事、理事等職務，致力推動弱勢孩童教育。

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