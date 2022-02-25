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吠陀占星3月運勢「天蠍」財運旺爆　水瓶引來爛桃花

文／李靜唯老師

天氣冷颼颼，二月即將結束，三月份哪些星座運勢會特別好呢？阿南德同門派占星師、研究吠陀占星十多年的李靜唯老師指出，三月事業方面最旺的是吠陀處女座跟吠陀牡羊座，財運方面最旺的則是吠陀天蠍。

李靜唯老師特別提醒，吠陀占星是印度古老的科學占星術，只有兩成的人吠陀占星星座會跟自己的西洋星座重疊，八成的人吠陀占星星座會落在西洋星座的前一個星座，以出生日期來分，出生日期落在15號以前的多半會是自己西洋星座的前一個星座，想要了解自己的吠陀占星星座是哪一個，可以參考以下的對照表。

▲吠陀占星太陽星座對照表（圖／李靜唯老師提供）

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3月事業運最旺：處女、牡羊；事業運要注意：巨蟹

處女座（9/15-10/14）（吉）

水星與太陽合相在雙魚座，三月有機會得到上司信任交付重要任務，加上水星形成Raja Yoga國王的格局，在事業方面有機會能夠更上一層樓。

牡羊座（4/15-5/14）（吉）

由於土星在摩羯座已經長達兩年多，對於吠陀牡羊來說一直都會有一種沉悶的感覺，也可能讓你總是找不到方向，慶幸的是，三月份換火星進入摩羯座，能夠讓你更容易找到想要發展的目標，並且有動力前進。

巨蟹座（7/15-8/14）（凶）

火星會帶來強烈的衝擊感，三月對吠陀巨蟹來說，工作方面會產生茫然與衝突，建議千萬不要自亂陣腳，保持冷靜跟理性，才能夠安然過關。

▲處女座三月運勢，在事業方面有機會能夠更上一層樓。（圖／取自免費圖庫xFrame）

3月感情運要注意：獅子、金牛、天秤

水瓶座（2/15-3/14）（平）

其實木星進入水瓶座後，一直都給吠陀水瓶脫單找到好姻緣的能量，不過隨著三月下半月太陽進入水瓶座就會產生新變化，很有可能讓你無法看清楚對方的狀況，而引來爛桃花。

獅子座（8/15-9/14）（凶）

由於受到火星的影響，三月份吠陀獅子在感情方面有可能會遇到對方情緒波動較大的挑戰，需要更花心力去安撫對方，不過隨著你的耐性減少，雙方的關係恐怕會變得很沉悶而失去色彩。

金牛座（5/15-6/14）（凶）

感情方面長期累積的隱患很有可能在三月會爆發開來，七宮主星受到土星影響，感情方面的紛爭更無法得到緩解，不過單身的人由於水星的位置良好，三月反倒有機會發展新戀情。

天秤座（10/15-11/14）（凶）

三月由於七宮與土星合相，對於吠陀天秤的人來說，在感情方面會產生新的變化並受到一些限制，情感方面容易有迷茫感，會降低自己對於這段感情的信心。

3月財運最旺：天蠍

天蠍座（11/15-12/14）（吉）

水星形成Dhana Yoga，是一個對於財富有利的格局，不過實際上發生的時間是在三月底了，三月市場上的利多消息很多有可能反而會混淆你的判斷，建議到三月底再考慮入場。

射手座（12/14-1/15）（平）

由於火星入摩羯產生廟旺的能量，加上土星的加持，三月吠陀射手開始進行長線的投資規劃是可行的，不過由於金星受到火星與土星的夾擊，千萬記住要控制好自己的消費，不然很容易破財。

摩羯座（1/15-2/14）（平）

三月火星與土星形成Dhana Yoga財富格局，由於火星帶來強大的行動力，吠陀摩羯是有機會賺到勞碌財或是長久的努力終於在三月獲得回饋！三月份對吠陀摩羯來說，只要肯拼搏就有賺錢機會，相反的太懶惰的話會錯失良機。

雙魚座（3/15-4/14）（平）

三月吠陀雙魚可能會遇到資金不夠使用的情況，需要花點耐性精打細算，克制自己，減少不必要的開銷，同時降低跟朋友之間的相聚，才不會太多冤枉錢。

▲雙魚座三月要克制自己的花費（圖／pexels）

3月健康運要注意：雙子

雙子座（6/15-7/14）（凶）

由於火星進入意外宮位，所以提醒吠陀雙子三月出門要注意車關及意外的血光之災，建議安排健檢或捐血、驗血來化解，也要注意腎臟跟泌尿道相關的疾病。

此外，跟印度神童阿南德同樣研究吠陀占星的李靜唯老師也提醒，全世界目前還籠罩在「蛇的格局」之中，除了疫情之外，接下來最需要擔心的正是極端氣候，另外，能源危機及經濟衰退也是防疫之外，值得注意的問題！

李靜唯老師指出，2月27日火星與金星進入摩羯座與土星合相，金星的位置會受到火星與土星的夾擊，三月上半月全球金融狀況可能會傳出許多負面消息，包括黃金、石油、鋼材及原物料價位可能都會有很明顯的波動。同時，土星守護水瓶座，受到火星合相影響，科技產業供應鏈缺乏的情況也可能更加雪上加霜。

作者簡介：

走紅於兩岸三地華人世界吠陀占星權威，並將吠陀占星、塔羅密碼跟紫微斗數結合為三合一運勢分析。

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