▲越男揪女同鄉騙友，持刀強拍裸照脅「拿出1億不然10指全砍」，遭檢方起訴。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

越南籍阮姓男子去年5月時，透過女同鄉將團姓友人騙出，逼團打電話回越南謊稱因情感問題，要家人拿出越南盾一億元，不然把他10指全部砍掉。團不僅被圍毆還遭鐵鍊綁床施虐，還被脫光衣服強拍裸照、逼簽借據，台中地檢署調查後，依加重強盜、恐嚇取財、妨害自由及傷害等罪起訴。

起訴書指出，阮先透過臉書暱稱Lan Anh的女同鄉，將同樣越南籍的團男約出到一家金屬工廠，之後偕同其他友人圍毆團男。阮男要求團男給錢，不然就「慢慢砍掉手指頭！」還要求團男打電話回越南，騙其在越南家人，自己睡了Lan Anh，要求對方給越南盾一億元，折合新台幣15萬元。

團男驚嚇之餘向阮男等人強調自己沒有那麼多錢，阮男遂要求同夥將團男雙手捆綁，還拿走團男手機及身上的5500元，又將團男帶到其他地方，用鐵鍊將團男綁在床上，再拿刀刺傷團男，事後又脫光團男衣服強拍裸照，逼團男簽借據後放人，放人前還威脅「如果你跑就弄死你！」

團男獲釋後，帶著滿身傷向警方報案，清水警分局循線前往阮位於霧峰區的住處搜索，查扣借據、手機、警棍、摺疊刀、武士刀、彎刀等涉案器械。檢方調查後認定阮涉加重強盜、妨害自由、恐嚇取財未遂、傷害等罪，今將全案偵結起訴。