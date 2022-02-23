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1夜連犯9案！強盜恐嚇得手4290元　警強勢攔截大外割制伏狂匪

記者林悅／台南報導

台南市中西區、北區23日凌晨驚傳有歹徒持槍犯案，連續強盜及恐嚇計程車司機、加油站及超商，台南市警二、五分局立即出動大批警力攔截圍捕，於凌晨4時在北區大興街超商內將33歲盧姓犯嫌逮捕到案，起出做案玩具手槍及犯罪所得4290元，全案依強盜、恐嚇取財罪嫌送辦。

▲33歲盧姓男子，凌晨時分持玩具手槍連續犯下恐嚇取財、強盜等9案，被市警五分局圍捕緝獲，擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲33歲盧姓男子，凌晨時分持玩具手槍連續犯下恐嚇取財、強盜等9案，被市警五分局圍捕緝獲，擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲33歲盧姓男子，凌晨時分持玩具手槍連續犯下恐嚇取財、強盜等9案，被市警五分局圍捕緝獲，擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲33歲盧姓男子，凌晨時分持玩具手槍連續犯下恐嚇取財、強盜等9案，被市警五分局圍捕緝獲，擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

33歲盧姓犯嫌為警方列管之毒品人口，23日凌晨3時許騎乘重機車，持玩具槍到中西區中成路亮槍，向排班計程車司機恐嚇得款60元，續於忠義路恐嚇另名排班司機得款230元、民權路超商向店員亮槍得款2000元、府前路恐嚇計程車司機未遂，後轉至北區成功路加油站亮槍得款2000元、和緯路超商亮槍得款65元，再至中西區湖美一街恐嚇外送員索錢未遂及北區和緯路自小客車駕駛恐嚇索錢未遂，短短1小時犯下9起強盜及恐嚇取財案件。

▲33歲盧姓男子，凌晨時分持玩具手槍連續犯下恐嚇取財、強盜等9案，被市警五分局圍捕緝獲，擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲33歲盧姓男子，凌晨時分持玩具手槍連續犯下恐嚇取財、強盜等9案，被市警五分局圍捕緝獲，擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

轄區二、五分局據報出動大批警力攔截圍捕，並擴大追蹤逃逸路線，盧嫌犯案影像也即時上傳全市警用平台追緝。五分局和緯派出所巡佐葉進坤、警員陳柏錕研判歹徒可能會到大興街超商犯案，在趕往超商途中也接獲被害外送員告稱歹徒往大興街方向逃逸，葉員至大興街超商搜巡時，當場發現盧嫌正在現場犯案，立即上前緝捕，並以柔道大外割將犯嫌壓制在地，大批警力隨後到場控制，全案依強盜罪及恐嚇取財罪嫌偵辦，並持續擴大清查中。

▲33歲盧姓男子，凌晨時分持玩具手槍連續犯下恐嚇取財、強盜等9案，被市警五分局圍捕緝獲，擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警五分局為有效掌握深夜治安狀況，除在深夜及凌晨時段編排優勢警力加強各項巡守勤務，並由各級幹部帶班指揮快速反應打擊部隊，以因應各項突發狀況，確保深夜工作民眾安全。

▲33歲盧姓男子，凌晨時分持玩具手槍連續犯下恐嚇取財、強盜等9案，被市警五分局圍捕緝獲，擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲33歲盧姓男子，凌晨時分持玩具手槍連續犯下恐嚇取財、強盜等9案，被市警五分局圍捕緝獲，擴大偵辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

五分局長洪頂力表示，警方將盡全力確保轄區超商員工夜間安全，請各超商隨時與警方保持聯繫。超商員工遇有各項危安狀況，應立即撥打110或分局勤務指揮中心06-2598595專線通報，警方將迅速派員警到場處理。

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