最新CP值神機將登場　三星A系列中階4款新機規格流出

▲爆料指三星A系列將推出三款新機。（圖／爆料客OnLeaks ）

記者陳俐穎／綜合報導

三星A系列一直是三星銷售中的扛霸子，過去A系列手機長居熱銷排行榜前10名，而現在也有傳聞，三星即將推出幾款價格實惠的 Galaxy A 手機，包含Galaxy A23、Galaxy A33、Galaxy A53 和 Galaxy A73四種機型。

為了搶攻中低階市場，三星A系列能有效打入市場與小米等廠牌競爭，根據最新消息，三星應會在 MWC 推出其新手機。此次會議將於 2022 年 2 月 28 日至 3 月 3 日舉行。

外媒 SamMobile 報導，Galaxy A23是Galaxy A22的繼任機種，採用 6.6 吋 Full HD + LCD 螢幕，具有90Hz刷新率，支援 5G 並採用聯發科天璣700系列處理器，配備支援15 W 快速充電功能的 5000 mAh 電池。在照片方面，A23 將配備四倍光電感應器，主鏡頭採用 5000 萬像素主鏡頭。Galaxy A33則將採用 6.4 吋 Super AMOLED Full HD + 螢幕，搭載聯發科天璣720處理器和5000mAh電池，支援15W快充與5G，主鏡頭為4800萬像素。

Galaxy A53將配備 6.52 吋 Super AMOLED Infinity-O 螢幕，刷新率為 120 Hz。採用SoC Exynos 1200 5G晶片，5000 mAh 的電池容量，主鏡頭為6400萬像素，加上 1200萬像素廣角鏡頭。

最後，Galaxy A73為其中的高階機型，將配備 6.7 吋 Super AMOLED Full HD + 螢幕，刷新率為 120 Hz，將採用高通S750G 處理器，支援 25W 快速充電，並配備 5,000 mAh 電池。將帶有1.08 兆像素主鏡頭，並採用 1200 萬像素廣角鏡頭，而前代A72雖未在台灣上市，但價格換算台幣約為15000元不等，這次A73應該也是相當的價格帶。