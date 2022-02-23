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24克拉黃金鑲嵌！超高訂製款三星S22系列　要價17.5萬元

▲特製版三星S22 Ultra要價17.5萬元。（圖／記者陳俐穎攝）

▲特製版三星S22 Ultra要價17.5萬元。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／綜合報導

獨創高級手機外觀的廠商Caviar，以貴金屬製成的iPhone聞名，許多手機都要價數十萬元，而除了iPhone之，這次也推出了三星Galaxy S22系列的限量訂製版，包括六種型號，由黃金、鈦與碳纖維製成，要價6520美元起，折合台幣約17.5萬元左右。

根據外媒Phonearena報導，該系列的鍍金款式均有 24 克拉黃金，設計理念是基於 19 世紀和 20 世紀的兩種藝術趨勢，新藝術和裝飾藝術風格，具有其優美的曲線和長線條，並保留裝飾藝術中的銳角和幾何形狀。

Caviar 也為不喜歡金色的消費者製作另一種選擇，其中一款名為「Drive」，設計源於對 1920 年代和 30 年代跑車的熱愛。此款由回火鈦製成，表面為黑色 PVD ​​塗層，加上黑色的汽車碳纖維裝飾，並配備鈦邊框用來保護手機。

目前展示的型號是三星 Galaxy S22 Ultra 手機， Caviar 表示，如果客戶需要，也可以訂購具有相同設計的 S22 或 S22 Plus 型號。Caviar 的三星 Galaxy S22 Ultra 系列起價為 6520 美元，折合台幣約17.5萬元。

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