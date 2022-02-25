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社會 社會焦點 保障人權

通緝犯缺錢花！破窗連3偷得手近6萬　騎鐵馬落跑慘被壓制

記者邱中岳／台北報導

北市中正一分局在日前接獲線報，有住戶遭人破窗進入行竊，並偷走9千多元後逃逸，警方在汀州路三段埋伏，等男子出現後逮人，男子還企圖騎腳踏車逃逸，最後遭警方壓制後逮捕。

警方調查，53歲的盧姓男子，平常以打零工維生，也因竊盜罪嫌遭警方發布通緝，但仍缺錢花用鋌而走險，趁深夜侵入中正區臨沂街1處2樓民宅，破壞窗戶後潛入行竊。

▲▼盧姓男子打零工維生，因缺錢花用竟然直接破窗潛入住家行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲盧姓男子打零工維生，因缺錢花用竟然直接破窗潛入住家、商店行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

盧姓男子趁被害人熟睡後潛入，在客廳抽屜偷走9千多元現金，林姓住戶清晨發現客廳物品散落一地，才發現遭人潛入偷竊，立刻報請地方派出所協助，警方也調閱相關監視器畫面。

警方掌握嫌犯行蹤，在盧姓男子經常出沒的汀州路3段埋伏，當場發現盧姓男子蹤影，警方上前攔查，盧姓男子則想騎腳踏車逃跑，但最後仍遭警方壓制逮捕，訊後除了依竊盜通緝歸案之外，另外也依照加重強盜罪嫌送辦。

▲▼盧姓男子打零工維生，因缺錢花用竟然直接破窗潛入住家行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲因竊盜案遭通緝的盧姓男子仍不知悔改，還破壞門窗潛入民宅、商家行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方指出，盧姓男子還涉及中正區1家健康食品店、1家補習班的竊盜案，主要都是破壞窗戶後潛入，並搜索現金得手後逃離現場。

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