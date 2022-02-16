竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

記者邱中岳／台北報導

北市士林分局接獲線報，1名竊賊在1個月內鎖定北市14處民宅、無人娃娃機店侵入行竊，初步估計得手20萬元，狡猾的嫌犯先偷取車牌，再開車從林口進入北市，鎖定目標後行竊逃逸。

警方調查，48歲的蕭姓男子平時住在新北市林口區，因缺錢花用，竟先偷取別人車牌懸掛在自己車上，進入雙北地區行竊，初步估計1個月內橫行北市，至少犯案14件，得手金額約20萬元。

▲48歲的蕭姓嫌犯屬虎，今年犯太歲，犯案一個月春節結束前就逮。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方獲悉後追查，發現蕭姓嫌犯懸掛偷來的車牌躲避警方追緝，最後鎖定蕭嫌行蹤，日前在蕭嫌位於林口區的住處逮人，並起獲犯案衣物、工具，以及部分遺留下的贓物，蕭男也坦承犯行，訊後依照加重竊盜罪嫌送辦。

警方笑稱，2022年正值農曆虎年，而蕭姓嫌犯生肖又剛好屬虎，今年剛好犯太歲，沒想到過完農曆年果然被逮捕。

▲蕭姓嫌犯懸掛偷來的車牌行竊，1個月內在北市犯下14起案件，得手約20萬。（圖／記者邱中岳翻攝）

警方強調，嫌犯專挑無人商店以及民宅下手，無人商店又以娃娃機店為主，業者應加強防盜措施，除了裝設監視器、強化鎖頭之外，也應該將投幣機的現金定期回收，以免成為宵小覬覦的目標。

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