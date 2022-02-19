藝人郭美珠7百萬珠寶遭竊　女外傭出境行李「X光機」有金屬反應

▲警方發現出境女傭的其中1件行李，過X光機時有金屬反應，懷疑是失竊的珠寶首飾。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

資深歌仔戲藝人郭美珠，放在保險箱的珠寶遭人偷走，懷疑是1月2日離境的印尼籍幫傭所為，警方調查印尼籍女幫傭在1月3日於台期滿3年依照規定要出境。警方調閱相關資料，發現印尼籍女傭的行李，有一箱含有大量金屬反應，目前也透過刑事局聯繫印尼協助找人。

警方調查，71歲的郭美珠是台灣資深歌仔戲團成員，也是鄉土劇的演員，平日住在台北市松山區，但是常常需要前往南部拍戲，所以外出拍戲時，家中僅剩下丈夫以及43歲的印尼籍女幫傭。

▲郭美珠價值7百萬珠寶遭竊，懷疑是在家幫傭3年的女外傭所為。（圖／記者邱中岳翻攝）

但是郭美珠在18日發現放在房間保險箱的珠寶不見，懷疑是印尼籍女幫傭所為，在19日前往派出所提告，表示自己放在保險箱價值7百萬的珠寶不見了，平時只有外傭以及夫妻知道保險箱密碼，但郭美珠家中沒有裝設監視器，所以無法確認竊賊為何人。

但該名印尼籍女幫傭，因1月3日當天在郭美珠家中做滿3年，所以依照規定要出境返國，於1月2日就提前搭飛機出境，警方調閱出境資料，發現女幫傭的多件行李中，有1件行李含有金屬反應，根據形狀外觀判定，不排除行李內裝的是首飾類物品。

據悉，郭美珠平常很相信該名印尼籍女幫傭，且3年來出差拍戲，都是印尼籍女幫傭在家幫忙，但懷疑是女幫傭期滿出境前，趁機將珠寶偷走，目前警方也透過刑事局國際科聯繫當地政府，尋求印尼雅加達警察局協尋該名女幫傭。

根據珠寶專家表示，X光機對金屬都有直接反應，只要珠寶首飾有金屬成分，裝在行李內根據X光機的影像，就會呈現黑黑的，且也會有珠寶首飾原本的約略形狀。

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