孫生媽又偷LV包遭抓包！　瞎辯：要拿給里長...監視器戳破謊言

記者黃宥寧／台北報導

網紅「反骨男孩」成員孫生的媽媽，去年1月在芝山捷運站偷輪椅婦現金，今年1月13日才被士林地方法院依竊盜罪判處有期徒刑6月，可易科罰金；豈料孫生媽在同年月10日，在新北市淡水區走進一家冷氣行，偷走店員LV包包被抓包，她辯稱「我看到沒有人，要將包包拿給里長」士林地檢署偵結，依竊盜罪提起公訴，建請法院加重其刑。

有多項竊盜前科孫母（65歲），去年1月4日下午4時許在芝山捷運站附近，見一名便輪椅婦行動不便，自告奮勇上前表示可以幫忙推輪椅，一路伴行到老婦位於福華路住處，孫母向老婦拿鑰匙進屋內，停留一下後離去，隨後老婦便發現錢包失竊，趕緊告訴家人，報警處理，今年1月13日士林地院依竊盜罪，判刑6個月，可易科罰金18萬元。

▼孫生媽又偷東西被逮。（圖／記者陳雕文翻攝）

豈料，判決公布前夕，孫母在今年1月10日晚間6時許，走進新北市淡水區原德路某冷氣空調店，她見26歲謝姓男店員正在忙，竟順手將謝男LV包拿走，得手新台幣3百元、身分證、健保卡、信用卡等物後快步離去。

孫母起初辯稱，「這個包是我撿到！正準備要交給里長啦！」甚至嗆警「這也沒什麼！我沒有要偷啦！」謝男當場傻眼，直接拿出手機播放店內監視器影像，孫母見無法卸責了，才乖乖坦承犯行，並改口求謝男，「我們和解算了吧！」謝男火大拒絕，警方將其上銬帶回派出所，詢後依竊盜罪嫌送辦。

▼孫媽媽（紅圈處）偷LV包包後閃人，仍被店家及警方攔下。（圖／記者陳雕文翻攝）

孫母在偵查時仍否認犯案，並強調「我看到沒有人，是要將包包拿給里長」檢察官勘驗監視錄影器、謝姓男店員指訴，認孫母犯竊盜罪，依法提起公訴，由於她5年內再犯，為累犯，建請法院審酌加重其刑。