在真愛面前「條件」都只能認輸投降！當12星座男表現3種「不介意」代表真心認定對方

▲當那些原本很介意的事情變得沒那麼重要時，很可能是因為愛上對方，因此變得更包容、更懂得欣賞對方身上其他優點。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

俗話說情人眼裡出西施，愛的力量就是這麼神奇，一旦愛上了，不只是外表變得順眼好看起來，就連許多原本覺得無法忍受的缺點，也因為愛情的力量讓人變得不介意，那麼12星座男不介意什麼事情，代表他們真的是無可自拔地愛上對方了呢？星座網站《星座好朋友》歸納出三個重點，一起來看看；不過就算另一半沒有表現出下述特點也不表示他不夠愛，畢竟每個人表達愛的方式都是獨一無二的，想要維繫好兩人之間的感情，靠的還是多點耐心和包容。

不介意你的缺點：牡羊男、巨蟹男、天秤男、魔羯男

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這四個星座男如果從本來介意到後來開始不在乎你的缺點，說明他們是真的愛上你了，在相處過程中是被你的優點吸引，然而當他們決定和你在一起的同時，就會告訴自己要連同你的缺點一起愛了，因為你的不足也是造就現在珍貴的你的一部分，所以他們懂得用欣賞的眼光去包容與體諒你的缺點。反之，這些星座男開始嫌東嫌西、挑剔你的缺點，那麼很有可能就是他們的愛淡了。

不介意你的收入：金牛男、獅子男、天蠍男、水瓶男

這四個星座男如果真的認真起來，其實都很有一套屬於自己的賺錢方法，儘管他們很有能力、收入不錯，卻不會影響他們以此標準來判斷自己愛人的能力，因此若是他們不介意你的收入，代表他們對你是真心的；無論你的收入是多是少，這些星座男根本不在乎，他們愛的是你的人而非你的錢，要有錢他們自己賺就好。所以如果這四個星座男比起你更在乎你的錢財，可能就是感情危機的訊號。

不介意你的外表：雙子男、處女男、射手男、雙魚男

美麗的容貌人人愛，也是許多人培養感情的第一步標準，但若是真的愛上對方了，這四組星座男會變得不介意你的外表，因為他們已經不再只是愛你的皮囊，而是更看重你的個性和彼此相處之間的默契，外在只要打理乾淨就足夠，內在才是能否陪伴一輩子最重要的關鍵，因此不管你外表是否好看他們都愛你如初見。要是這四組星座男不接受你變老、整天批判你的外表，那麼只能說這些星座男並沒有那麼愛你。