3星座上半年「這些疾病恐纏身」！命理師警告：獅子別熬夜

▲小孟老師呼籲，獅子座愛熬夜、喝酒小心肝指數狂飆。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

連日超低溫加上雨下不停，又濕又冷讓全台非創傷性送醫患者數直線飆升，19～22日僅短短3天，就有超過百人猝死、OHCA。命理專家小孟老師點名，有3星座「上半年健康恐亮紅燈」，其中天蠍座、獅子座及金牛座都上榜，得留意腸胃、筋骨肝臟及呼吸道疾病。

小孟老師示警3星座要留意健康警訊：

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1.天蠍座：腸胃蠕動、心臟血液

天蠍座上半年工作忙碌，有許多待辦事項等著你處理，恐出現三餐來不及吃或吃得很倉促，好不容易等到放假，約三五好友大快朵頤，但吃到飽讓腸胃不堪負荷。小孟老師建議，忙碌之餘也要記得細嚼慢嚥、三餐均衡，放假時多攝取青菜水果，有助清腸胃、排毒素。

2.獅子座：筋骨與肝臟

獅子們上半年容易受運動傷害所苦、常傷到筋骨，若本身屬長期需要久坐者，要注意坐骨神經出問題；家中有長者是獅子座，也要當心風濕及在浴室跌倒摔傷的可能；此外，獅子座在上半年也容易熬夜晚睡，造成肝臟負擔，如果本身愛飲酒也得注意肝指數飆升，更嚴重還會產生脂肪肝。小孟老師提醒，務必多運動。

3.金牛座：呼吸道與感冒

上半年金牛座凶星正落在你的宮位，容易出現呼吸道方面疾病，若本身有過敏體質者要當心氣喘發生。此外，上半年口鼻侵入病菌較多，如果要前往醫院探病也務必小心被感染風險，一定要勤洗手、戴緊口罩。家中若有金牛座孩童，也要叮嚀與咳嗽或流鼻涕同學保持距離。