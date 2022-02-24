12星座和你相處有這「4大跡象」　才是真的適合你

▲12星座相處4跡象，代表是對的那個人。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

生活中心／綜合報導

在你身邊的那個人，是否真的適合你？據《星座好朋友》網站分析，12星座和你相處的時候，如果有這4種表現，你也能夠接受，就帶表他是那個「對的人」。

1、行程滿滿也不覺得累

代表星座：牡羊、獅子、射手

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這些星座比較活潑，經常想到什麼就立刻行動，行程也是說走就走，如果你跟他們在一起，即使滿滿的行程也不覺得累，反而能夠跟他玩的很開心，那麼他的確就是適合你的那個人。

2、平平淡淡就很幸福

代表星座：金牛、處女、魔羯

這些星座比較被動，平常很少甜言蜜語，就連約會也不是常有的事情，跟他們在一起幾乎都是柴米油鹽，他當然還是愛你的，只是他的愛比較樸實平淡，沒有小驚喜，也沒有太大的火花，如果你跟他們在一起不會覺得無聊，反而會有安定幸福的感覺，那麼他的確就是適合你的那個人囉！

3、任何話題都能聊得開心

代表星座：雙子、天秤、水瓶

這些星座比較能侃侃而談，也會喜歡活潑一點的氣氛，尤其特別不喜歡空氣凝結的氛圍，加上他們特別喜歡分享和開口，所以跟這些星座相處都是聊個沒完的，如果你跟他們在一起會很有話聊，而且聊一整個晚上都不會累，那麼他的確就是適合你的那個人囉！

4、不用開口就能彼此了解

代表星座：巨蟹、天蠍、雙魚

這些星座比較內向一點，很多時候會選擇隱瞞，或是不說，但這並不代表他們不渴望被理解，尤其他們更是重視心靈相通的感覺，因為這會讓他們特別安心有安全感，如果你跟他們在一起能夠彼此了解，不用開口就能知道對方要說什麼，一個眼神就能了解對方的意思，那麼他的確就是適合你的那個人。

