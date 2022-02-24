20多歲狂男新竹地檢署外開火轟9槍　員工以為「放鞭炮」





▲新竹地檢署下午發生槍擊，檢警火速帶回2名嫌疑犯。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署24日下午遭到不明人士在停車場開槍，檢警火速分案偵辦，並於晚間7時許，拘提涉嫌開槍的洪、張姓男子到案，由於夜不訊問，2人預計要等到明日才開始製作筆錄，釐清開槍原因以及相關細節。

新竹地檢署表示，今日下午4時許，在地檢署外民眾停車場發生一起槍擊案，本署獲悉後迅速指分檢察官翁旭輝指揮偵辦，警方展開追蹤調查，偵辦小組於晚間7時許拘提涉嫌開槍的24歲洪男、20歲張男到案，並查扣手槍2支，目前除偵辦兩人違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌外，也將積極蒐集相關事證以釐清全案。

目擊者表示，下午發現多名法警聚集停車場，覺得不尋常，並在地面發現至少8顆彈殼、停車場入口1顆彈殼。據了解，這起槍擊起源於一名交保者疑遭尋仇，現場連開數槍未中，地檢署內上班人員一開始只聽到多聲疑似鞭炮聲響，未與槍枝作聯想，直到有民眾前往告知，在停車場發現彈殼才驚覺有異，不過開槍嫌犯早已離場。

檢方強調，嚴正譴責任何暴力不法行為，對於此類犯罪，絕不寬貸，必定依法嚴懲嚴辦，以維社會安寧秩序。

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