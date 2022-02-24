　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

20多歲狂男新竹地檢署外開火轟9槍　員工以為「放鞭炮」

▲猖狂男新竹地檢署外連續開槍　警3小時帶回2嫌2槍枝。（圖／讀者提供）

▲新竹地檢署下午發生槍擊，檢警火速帶回2名嫌疑犯。（圖／讀者提供）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地檢署24日下午遭到不明人士在停車場開槍，檢警火速分案偵辦，並於晚間7時許，拘提涉嫌開槍的洪、張姓男子到案，由於夜不訊問，2人預計要等到明日才開始製作筆錄，釐清開槍原因以及相關細節。

新竹地檢署表示，今日下午4時許，在地檢署外民眾停車場發生一起槍擊案，本署獲悉後迅速指分檢察官翁旭輝指揮偵辦，警方展開追蹤調查，偵辦小組於晚間7時許拘提涉嫌開槍的24歲洪男、20歲張男到案，並查扣手槍2支，目前除偵辦兩人違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌外，也將積極蒐集相關事證以釐清全案。

目擊者表示，下午發現多名法警聚集停車場，覺得不尋常，並在地面發現至少8顆彈殼、停車場入口1顆彈殼。據了解，這起槍擊起源於一名交保者疑遭尋仇，現場連開數槍未中，地檢署內上班人員一開始只聽到多聲疑似鞭炮聲響，未與槍枝作聯想，直到有民眾前往告知，在停車場發現彈殼才驚覺有異，不過開槍嫌犯早已離場。

檢方強調，嚴正譴責任何暴力不法行為，對於此類犯罪，絕不寬貸，必定依法嚴懲嚴辦，以維社會安寧秩序。

►新竹街友「想做好事」！4百萬遺產買消防車　魷魚羹闆娘助完成遺願

►被指獅子大開口要2千萬　截肢女傻眼：老闆娘不要再說謊了，拜託

►女員工截肢只賠10萬　闆娘駁打發：只是慰問金...不夠可以再提

►獨／1年半沒了一條腿與2門牙　截肢女：不想再為這家公司賣命

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
快訊／俄國防部：已摧毀烏克蘭11座軍事機場
烏克蘭籍台灣媳PO文求助！「家人城市被攻擊」凌晨5點被炸醒
美軍不出兵烏克蘭　他分析「未必對台不利」
烏克蘭總統號召民眾保衛國家　「政府會發武器給志願者」
男開車遭「落石砸頭」　撞山壁死亡
男病患問「知道ICU是什麼意思嗎？」　揪心答案惹哭網
許藍方「借錢給藝人養小三」遭騙150萬！　小S聽名字驚：我的

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

花蓮男台9線遭「落石砸頭」撞山壁！困車內無呼吸心跳　送醫不治

20多歲狂男新竹地檢署外開火轟9槍　員工以為「放鞭炮」

性騷女助理被懲戒丟鐵飯碗　法官不甘退休金縮水提告吞敗

快訊／巨石砸破中橫便道橋面今清除　鋪鋼板將先開放小型車通行

遭冒名設粉絲專頁　陳樹菊：未委託任何人設臉書帳號

獨／前豬哥隊長與女富商爆爭產　反控賓士豪車內150萬現金被偷

快訊／碩豐內線交易案　驚見賴品妤父親涉案…疑得知利空偷賣股

KTV喝酒打架鬧事遭拘捕　醉男胡鬧撞破派出所木牆下場曝

囂張！男應訊後地檢署外遭槍擊逃過一劫　歹徒逃逸現場留9彈殼

快訊／興櫃碩豐科技「爆內線交易」！北檢搜索6處

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

4屁孩將娃娃機「推倒掃光」　隔壁機台遭波及：有夠衰！

回憶殺！《惡魔在身邊》睽違15年合體　王傳一、賀軍翔聊育兒「催生楊丞琳」

「電表流出水」師傅拆開傻眼　用鐵線割斷水管不藏私教學

美女教練把痛苦減肥變好玩　彈跳床上甩髮高跳帶頭嗨！

小禎「戒喝湯吃蒜」5不原則甩肉50kg！ 公開菜單：把自己當糖尿病患者

花蓮男台9線遭「落石砸頭」撞山壁！困車內無呼吸心跳　送醫不治

20多歲狂男新竹地檢署外開火轟9槍　員工以為「放鞭炮」

性騷女助理被懲戒丟鐵飯碗　法官不甘退休金縮水提告吞敗

快訊／巨石砸破中橫便道橋面今清除　鋪鋼板將先開放小型車通行

遭冒名設粉絲專頁　陳樹菊：未委託任何人設臉書帳號

獨／前豬哥隊長與女富商爆爭產　反控賓士豪車內150萬現金被偷

快訊／碩豐內線交易案　驚見賴品妤父親涉案…疑得知利空偷賣股

KTV喝酒打架鬧事遭拘捕　醉男胡鬧撞破派出所木牆下場曝

囂張！男應訊後地檢署外遭槍擊逃過一劫　歹徒逃逸現場留9彈殼

快訊／興櫃碩豐科技「爆內線交易」！北檢搜索6處

金管會修存保額度！　電支愛用者保障將增值

購物節抽中9萬元飯店住宿券　換來longstay一次住滿30天

「9個跡象」代表你該排毒！營養師曝「一日蔬果排毒餐菜單」

不只烏克蘭受苦！普丁威脅的是「自由」　NBA人權鬥士沉重呼籲

8成民眾「不認為」俄軍會攻擊　朱立倫：台灣不能變下一個烏克蘭

烏克蘭籍台灣媳PO文求助！　「家人的城市被攻擊」凌晨5點被炸醒

路迦「肝癌孤兒藥」擬在台啟動二期臨床　拚2024年申請藥證！

李沃牆／歐美對俄祭出制裁　恐掉入雙輸局面

趙文衡／俄烏終開戰　台海戰情緊繃　兩岸與戰爭距離可這樣「測量」

詹世昌亞巡賽皇家盃首輪64桿獨居領先　重返幸運地挑戰冠軍盃

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

社會熱門新聞

18歲男帶15歲女友超商廁所野戰　下場GG

看診女遭綁床性侵　整復師：不小心滑進去

開BMW上國道自撞噴飛！姊慘死弟失憶

瑪莎3煞聘7大律師...賠償卻摳到爆　母怒轟：離譜數字=草菅人命

快訊／台中大里「轎車追撞軍卡」！1死1重傷

畢旅領隊與少女1天3次　結果懷孕

捷運新埔站墜樓意外　46歲女當場死亡

健身教練悶死女友當最後約會　友人：他思考了一個月

即／政大宿舍「20歲女墜落」！

即／林姿妙交保後哭了　向兒女道歉：保護好你們

林姿妙剛上任就被監聽　立委爆「神秘保險箱」

花蓮警副所長宿舍身亡　同事交班找不到人嚇壞

瑪莎3煞談和解摳爆！K律師曝「2數字藏關鍵字」

快訊／轎車「高速衝對向」撞4車！駕駛命危

更多熱門

相關新聞

男應訊後地檢署外遭開槍逃過一劫　現場留9彈殼

男應訊後地檢署外遭開槍逃過一劫　現場留9彈殼

網友在line社團表示「聽說，新竹地檢署發生開槍事件？」引起網友討論。據了解，下午一名被告交保離開後疑似遭仇家尋仇，不過對方開了數槍都沒打中便快速離開，當時車上還有交保者家人，事件發生後已被法警帶回地檢署保護。

前時報鷹捕手開5槍　免押請回理由曝

前時報鷹捕手開5槍　免押請回理由曝

狂轟15槍！扯2天前「競速」釀2傷車禍　前鎮分局：查毒品

狂轟15槍！扯2天前「競速」釀2傷車禍　前鎮分局：查毒品

毒犯駕車衝撞　高雄警連轟15槍影曝

毒犯駕車衝撞　高雄警連轟15槍影曝

前時報鷹當街開槍　法官裁定無保飭回

前時報鷹當街開槍　法官裁定無保飭回

關鍵字：

開槍新竹地檢署槍砲

讀者迴響

熱門新聞

普丁開戰了！烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

死亡影片！女慘被180公斤槓鈴「壓頸」身亡

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

蕾菈：我隆乳了！　「手術完爆哭」胸下垂自卑3年終圓夢

即／烏克蘭軍方稱已摧毀俄國6軍機、2坦克

基輔炸出蕈狀雲　CNN：空襲已致逾百人受傷

烏東淪陷！親俄分子已拿下盧甘斯克2城鎮

拜登：普丁選擇有預謀的戰爭　俄國要負全責

17歲歐陽娣娣開YouTube！一開口「濃濃大陸腔」

普丁：我已決定在烏克蘭採取特別軍事行動

記者播新聞　飛彈突然從頭頂上飛過

烏克蘭曝擊落軍機影片　10秒墜地炸火光

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

百萬網紅被警證實「是詐騙集團」！陽光笑臉騙倒粉絲

更多

最夯影音

更多
妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動
恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

峮峮泡溫泉拍寫真「背部全裸」：真的沒穿！　林予晞也想被拍...驚覺「胸脯有肉是好事」

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

郭宗坤左心室血栓「等換心手術」無果！　 離婚纏鬥4年罕談柯以柔

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

鮮肉浴室DIY剪髮剪壞也好看　帥到網全歪樓忍不住看身材

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面