蔣萬安談俄烏戰爭籲「珍視和平」　吳沛憶：你真是空話哥！

▲針對俄烏戰爭蔣萬安臉書呼籲「珍視和平」。（圖／翻攝蔣萬安臉書）

實習記者張鈞量／台北報導

俄羅斯昨（24日）發動軍事動作入侵烏克蘭，國民黨立委蔣萬安在臉書發文表示，希望大家珍視和平、為烏克蘭祈禱，也提醒政府要注意相關因應，不過卻引起民進黨台北市議員吳沛憶不滿，在下方留言回嗆，轟蔣萬安是「空話哥」，還講珍視和平，「你去跟中國說吧！」。

蔣萬安透過臉書表示，新冠肺炎的疫情，提醒我們世界是一體的。同樣，烏克蘭的戰事，包含台灣在內的世界公民都沒有置身事外的空間。俄國突然的軍事行動，更是提醒我們和平的價值，需要我們一起珍視。

蔣萬安呼籲，「我仍要提醒政府相關單位，謹慎面對一髮動全身的世界變局」。除了稀有金屬，烏克蘭跟俄羅斯是天然氣以及黃小玉的出口大國，雖然現階段台灣的貿易量不高，但是軍事行動以及經濟制裁的影響下，勢必影響全球的供應鏈，也將對台灣造成衝擊，政府不應該只宣示短期不受影響，應預設可能發生的問題，提早因應。

蔣萬安表示，這個令人擔憂的時刻，我們一起為烏克蘭人民祈禱。我們更要相信，人類共同的意識可以改變世界。期望烏克蘭的人民可以再次回歸和平的生活。

對此，吳沛憶卻不滿蔣萬安的聲明，認為這些內容只是空談、無助於和平，她於留言處表示，「你真的是空話哥欸！和平的價值需要珍視，你去跟中國說吧！」、「你連中國要統一台灣的意識都沒嘗試過要改變了，誰要跟你『相信共同意識可以改變世界」』？你先搞清楚自己的意識再說吧」。