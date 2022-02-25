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「經濟制裁很快會有作為」　王美花：可對俄出口嚴厲審查

▲▼經濟部長王美花。（圖／記者楊蕓攝）

▲經濟部長王美花。（圖／記者楊蕓攝）

記者楊蕓／台北報導

俄烏兩國開戰，美國及歐盟宣布對俄羅斯祭出經濟制裁。針對台灣是否配合？經濟部長王美花25日在立法院受訪時表示，會跟相關盟友共同協調，進一步採取措施，應該很快會有相關共同作為。

王美花表示，俄羅斯武力入侵烏克蘭，侵害到獨立主權，國際上沒辦法接受，我國現有貿易法中可以按照瓦聖納協議規定，對於相關出口做嚴厲審查，至於其他制裁方面，會跟相關盟友共同協調，進一步採取措施。

至於制裁時間表，王美花說，「會再跟各國確認，應該很快會有相關共同作為。」

俄烏開戰造成股市大跌、通膨，是否有市場機制維護？王美花表示，戰事對全球經濟、物價一定都會有波動，都會緊密的來因應，台灣部分相對物價跟各國比起來相對穩定，對上游到下游跟大家緊密合作。

另外，俄羅斯入侵烏克蘭衝擊全球能源供應鏈，國際油價飆漲。王美花表示，受到這兩天戰事影響，國際油價波動高，國內有特殊平穩機制，目前95是31.7元，如果漲到32.5元，中油會吸收漲價的50%，後續到35元會吸收漲幅的75%，經濟部會密切關注發展情勢。

王美花表示，目前油量還有75天，儲存相當充足，而天然氣來源主要來自卡達、澳洲、印尼，我國跟俄羅斯本來有一個中長期的約，將在3月到期，因此今年對天然氣採購，上半年都非常充足，8、9月後會需要少量到現貨市場採購。

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