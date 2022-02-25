烏克蘭外長懊悔「不該放棄核武」　他曝美國見死不救：棋子變棄子

▲烏克蘭一片逃難潮。（圖／路透）

實習記者林郁婷／綜合報導

俄羅斯開戰，烏克蘭多個城市遭到空襲，包括首都基輔（Kyiv）和第二大城市哈爾科夫（Kharkiv），目前已造成數百人死亡，情勢相當危急。對此，台灣政界、學界等各方人士也都發表評論，胸腔科醫師蘇一峰則在臉書指出，烏克蘭曾是世界第三大核武國，在美國的要求下放棄核武，如今「棋子變棄子」。

俄羅斯總統普丁昨晨突宣布對烏展開「特別行動」，強調目的不是占領烏克蘭，而是要讓烏「非軍事化和去納粹化」，宣布不久後烏克蘭包含首都基輔在內的多個大城市均遭到轟炸，引發世界譁然。

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對此，台北市聯合醫院胸腔科醫師蘇一峰發文指出，烏克蘭原本擁有幾千枚蘇聯留下的核彈，也曾是世界第三大核武國，當年卻在美國的要求下，放棄核武改當美國的棋子，如今「棋子變棄子」。

為何這麼說？據了解，三十年前蘇聯垮台，數千個核子武器留在烏克蘭，數量超越當時的中國、英國和法國，曾登上世界第三大核武擁有國，之後美國出面和烏克蘭政府協商，希望能主動交出這些武器，烏克蘭欣然同意，於是簽署了《不擴散核武條約》，同時也要求各國，在危機發生時必須保障烏克蘭的安全。

不過，在2014年發生克里米亞危機時，烏克蘭並沒有得到各國的軍事支援，時隔8年再次和俄羅斯產生衝突，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在接受美國CBS電視台採訪時直指，烏克蘭當年不應該放棄核武。