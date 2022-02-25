普丁改變歐洲格局　烏克蘭危機勝負未能斷定

▲俄羅斯開戰，烏克蘭逃難潮。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

俄烏戰爭爆發後情勢混亂，但現在要論斷俄羅斯將遭多大反抗、是否會推翻烏克蘭政府，或非法入侵是否會引發暴動導致俄軍喪命而創造挑戰蒲亭政權條件，都還為時過早。

根據《CNN》報導，十多萬名俄軍集結在烏克蘭周圍，但他們這次入侵行動規模多大、會持續多久還不確定，不過目的相當明確，俄國總統普丁要剝奪數千萬烏克蘭人對他們國家和未來做決定的權利。



一名了解最新情報的美國官員表示，根據初步評估，這只是美國早預想到的俄國全面入侵行動的開端。

北大西洋公約組織（NATO）在冷戰結束後向東擴張，納入前蘇聯盟友波蘭、羅馬尼亞和匈牙利，甚至想要烏克蘭加入，普丁早就對此不滿，認為美國太無禮，也就是為什麼衝突會在烏克蘭發生，這對美國而言同樣是個大挑戰。

▲烏克蘭士兵在馬里烏波爾（Mariupol）搭乘軍車。（圖／達志影像／美聯社）



前美國中央情報局（CIA）高級官員、俄國事務專家柯柏（Paul Kolbe）表示，要入侵一個比法國、德國都還大的烏克蘭，俄國後續可能形成難以持久的局面，這是場豪賭。

柯柏指出，普丁試圖要吞下一頭豪豬，會讓俄國這頭熊很難消化，「不管對普丁而言這次入侵是否順利，這場衝突會持續好幾個月甚至好幾年。他將改變歐洲的格局，並將在烏克蘭境內和烏克蘭與西方邊界上設下持久的衝突線」。

在攻擊開始前幾分鐘，外交官已聚集在聯合國安全理事會（UN Security Council）會議廳，參加由俄國大使主持的會議，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）當時向普丁提出最後的請求，「我心裡只有一件事情想要求普丁，就是停止讓軍隊對烏克蘭發動攻擊，給和平一次機會，已經有太多人死去」。