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大陸 大陸焦點 特派現場

戰爭第一晚魯蛇慌了！ 帶烏克蘭辣妻「自製五星旗」反遭網友炮轟

▲▼梅愛偲烏克蘭。（圖／翻攝自微博）

▲梅愛偲和家人在地下室製作中國五星旗。（圖／翻攝自微博）

大陸中心／綜合報導

大陸百萬網紅「梅愛偲烏克蘭」是業餘攝影師，考不上大學就遠赴烏克蘭打拼，後來再婚當時年僅18歲的烏克蘭辣妻，並在當地開設婚姻介紹所，目前已擁有千坪豪宅，曾曬出一張「嫂子包餃子」的照片，妻子火辣身材爆紅大陸。最新現況是和妻女在地下室製作五星旗，藉此躲避戰火，不料此舉被吐槽「國旗應該常備」。

梅愛偲出生於1983年，是河北承德人，出生於一個工薪家庭，高考落榜後跟朋友留學烏克蘭，13年間事業家庭雙豐收，從魯蛇翻身成人生勝利組。

▲▼梅愛偲烏克蘭。（圖／翻攝自微博）

▲梅愛偲娶了烏克蘭辣妻。（圖／翻攝自微博）

俄烏開戰之後，24日，梅愛偲開始在微博更新目前烏克蘭當地狀況。他上傳「哈爾科夫凌晨5點，烏克蘭邊境和各大城市邊境發出巨大爆炸聲」、「傘兵從天上降落」、「逃跑日記」、「導彈從我家上空飛過」等影片。

他稱，在烏克蘭生活了這麼久沒想到遇到如此情況，現在「最值錢的」是中國護照，目前不知道是否要撤離，在等大使館的通知。

24日晚，他也PO出第一個戰爭夜晚，他和老婆孩子躲在地下室，一度開玩笑問能否訂外賣，「此時此刻地下室裡平時歡樂的大家都沈默了，誰也沒想到2022年了，還要體驗現實版的使命召喚。這種死寂一般的沈寂，在和平年代出生的我們，誰再難以相信。」

▲▼梅愛偲烏克蘭。（圖／翻攝自微博）

▲梅愛偲和家人躲在地下室。（圖／翻攝自微博）

之後，他也PO出影片在手工製作中國五星旗，他自拍影片表示，希望靠中俄交好，若俄軍接近時，可以不要殃及無辜，「在哈爾科夫地下室躲避空襲，徒手做國旗，躲避戰火。」

沒想到，影片發出後，就有網友質疑，「這就是博主的不對了， 國旗應該常備」、「你網紅這麼多年，家裡連一面國旗都沒有，你還是中國人嗎？」對此，他回應稱，「逃跑的時候來不及。」不過也有網友擔心建議稱，「趕快去駐烏克蘭大使館登記回國安排機票，國家已經正在安排撤僑包機計劃。」

▲▼梅愛偲烏克蘭。（圖／翻攝自微博）

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