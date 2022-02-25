烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

▲烏克蘭蛇島已經被俄羅斯軍隊佔領。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭總統澤倫斯基24日在電視談話中證實，俄羅斯入侵位於黑海的蛇島（Zmiinyi），並佔領該島，而原本駐守在當地的烏克蘭士兵已不幸全數陣亡。一段俄羅斯對駐蛇島烏克蘭軍發動攻擊時的影片曝光，儘管俄羅斯軍逼迫烏克蘭士兵舉白旗投降，但烏軍仍然不肯放棄，甚至在生命的最後一刻直嗆對方「去你X的」，最終犧牲。

一段號稱是蛇島士兵陣亡前的最後音檔在網路上曝光，瞬間引發熱議。根據CNN報導，影片中的俄羅斯軍官向蛇島上的烏克蘭軍隊表示，「這是一艘軍艦，這是一艘俄羅斯軍艦。我建議你們即刻放下武器投降，以避免流血與不必要的事故，否則我們將會開火。」試圖要求駐守蛇島的烏克蘭軍隊投降。

儘管身處危機，但烏克蘭士兵卻沒有臨陣脫逃，更直接回嗆髒話「俄羅斯戰艦，去你X的」，隨後則是在俄羅斯的攻擊下葬身戰火。

last words for some incredibly brave ukrainians pic.twitter.com/cRYCzGRQtB — ian bremmer (@ianbremmer) February 25, 2022

澤倫斯基24日表示，所有保衛蛇島的烏克蘭士兵已經全數陣亡，他們英勇犧牲，並且沒有放棄，將會被追封為烏克蘭英雄，同時向陣亡的士兵致上哀悼之意。蛇島位於黑海戰略位置，在界定烏克蘭領海上有著不一樣的意義。

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