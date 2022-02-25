　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

cama要漲價了！一杯黑咖啡漲10元　約30個品項明起調整

▲▼ 擁有160間門市的cama café宣布，將於26日調整部分品項售價，上漲新台幣5到10元。（圖／翻攝自facebook.com/camacafe）

▲擁有160間門市的cama café宣布，將於26日調整部分品項售價，上漲新台幣5到10元。（圖／翻攝自facebook.com/camacafe）

文 ／中央社

連鎖咖啡掀漲價潮，繼路易莎咖啡後，擁有160間門市的cama café宣布，將於26日調整部分品項售價，上漲新台幣5到10元。董事長何炳霖坦言成本暴增，這是「10年來對咖啡產業最嚴苛的考驗」。

因近期國際物價上漲與咖啡產地農收減產，導致咖啡價格飆漲80%，為維持咖啡品質，cama宣布將於2月26日調整部分品項售價，這也是近5年來首度調整售價。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此次漲價的品項包括所有冷萃咖啡系列與濾掛咖啡包，價格調升5元；新鮮現烘與精品手沖咖啡系列，價格調升10元；至於鮮萃茶飲全品項則維持原價。合計上漲飲品總數約30個品項。

舉例來說，經典黑咖啡中杯原價45元，上漲為55元；經典拿鐵中杯65元，則調漲為75元。但配合商品價格調整，cama也推出會員回饋優惠，在2月26日至3月1日推出黑咖啡、經典拿鐵、特調咖啡3款熱銷商品大杯88折優惠，等於緩漲數日，盼守住客源勿流失。

何炳霖表示，在品牌決定要調整價格後，就開始思考該如何把前因後果娓娓道來，而不是短短幾個字說聲「謝謝支持」就漲價，因此寫了一封給消費者的信，希望把漲價決定緣由讓消費者清楚知道。

cama在信中點出「一杯好咖啡的難處」，表示這是「10年來對咖啡產業最嚴苛的考驗」，通貨膨脹與極端氣候構築的風暴，最終掀起咖啡農作價格飆漲80%的大浪，席捲至世界上每一個市場；而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成的勞力不足，從咖啡豆採收、產地處理到國際貨運塞港，導致創紀錄的全球咖啡豆短缺。

cama表示，品牌生豆進貨價格自2021年起已飆漲約60%，連同其他銷售必需品如紙杯、塑膠製品等成本，漲幅也達到約30%，甚至在一年內接獲3次廠商漲價公告。

cama指出，此刻面臨的成本膨脹，實屬相當無奈，為維持品質，決定提出部分品項售價調整。

►人生第一個愛馬仕，1520元就到手！

ET快訊
「戴資穎跳殺」崩壞！無人機遭干擾　陳其邁怒了
烏克蘭喊話：穩住，我們能贏！　摧毀30輛俄軍坦克、130輛裝
全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難
全球最大駭客「匿名者」宣布：對俄羅斯發動網路戰爭！
俄軍佔領車諾比核電廠「挾持工作人員」　烏克蘭警告：核災恐重演
今日烏克蘭明日台灣？　馮世寬轟：這些講話的就是無知！
20萬俄軍擊敗烏克蘭難度高　他曝「泥淖戰略」勝負關鍵
快訊／外交部宣布台灣經濟制裁俄羅斯　與美協調助烏克蘭遠離戰禍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

今年「雨量70年來第二多」破同期2倍！這2區日照時數創歷史新低

「還我小戴」無人機出包！陳其邁怒：刻意干擾　保證未來順利進行

全台最長雙十吊橋驚現「骨灰罈」　在地人苦笑：難怪沒人來

健保部份負擔調漲方案公佈！輕症衝大醫院急診最高收到800元

聽到空襲警報！旅烏台人驚醒「該逃還是在家？」　親吐殘酷現況

快訊／桃園傳學生確診停課、24期預約今午截止　指揮中心14:00說明

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難10倍

網狂哀：還我小戴！台灣燈會「無人機遭干擾」　陳其邁致歉

歡歌APP教唱老師：要對自己的喜愛負責、對熱愛負責！

電子煙已通報6人肺傷害「最小16歲」　大學生使用率增：口味選擇多

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

驚見飛彈殼「貫穿烏克蘭民宅」　居民躲地下嘆：不想當老鼠！

妥瑞症男搭台鐵「抽搐譙髒話」　列車長暖開育嬰室讓他好感動

普丁發布緊急談話：已指示俄軍　對烏克蘭展開特別軍事行動

飛彈從民眾頭上掠過　俄軍轟炸烏克蘭機場！

恭喜KID登記結婚！亮身分證：這是我的配偶　東區妹仔順便遷戶籍...他：人財兩失XD

今年「雨量70年來第二多」破同期2倍！這2區日照時數創歷史新低

「還我小戴」無人機出包！陳其邁怒：刻意干擾　保證未來順利進行

全台最長雙十吊橋驚現「骨灰罈」　在地人苦笑：難怪沒人來

健保部份負擔調漲方案公佈！輕症衝大醫院急診最高收到800元

聽到空襲警報！旅烏台人驚醒「該逃還是在家？」　親吐殘酷現況

快訊／桃園傳學生確診停課、24期預約今午截止　指揮中心14:00說明

全球戰力排名「台灣21、烏克蘭22」　網曝3優勢：陸攻打台難10倍

網狂哀：還我小戴！台灣燈會「無人機遭干擾」　陳其邁致歉

歡歌APP教唱老師：要對自己的喜愛負責、對熱愛負責！

電子煙已通報6人肺傷害「最小16歲」　大學生使用率增：口味選擇多

烏克蘭總統：我是俄羅斯的頭號目標　「會和家人一起死守基輔」

台尼FTA7月1日起喊卡！　先給業者緩衝期

鍾佳濱聲明掛看板合規定　莊瑞雄酸：認為賴清德是他獨享的

烏克蘭駐蛇島士兵全陣亡　生前最後音檔曝光！嗆俄軍「去你X的」

斷開羅志祥2年　周揚青突PO「海量親密照」！牽手型男網紅真相曝

鴻海首批「Model T」電動巴士　敲定3／3高雄交車！

「經濟制裁很快會有作為」　王美花：可對俄出口嚴厲審查

嘉北車站開工利多加持　湖子內公寓跟漲25%

今年「雨量70年來第二多」破同期2倍！這2區日照時數創歷史新低

烏克蘭遭武力入侵　烏克蘭籍NBA球員：我們想要自己決定命運

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

生活熱門新聞

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

烏克蘭妹與媽媽視訊　途中竟斷線

豪雨夜襲！再一發10°C水彈全台變色

烏克蘭路人「被砲彈擊中」地上炸出一個洞！影片曝

烏克蘭遭轟炸！台灣驚竄「熱搜NO.2」　他大笑6聲曝2相似處

弟弟在她房間啪啪！見1幕氣炸：還有用過的保險套

在台烏克蘭女模淚嘆：情況每分鐘都在惡化

俄軍猛攻！烏克蘭忽發「1張圖」網看呆

即／桃園新興高中學生確診！明天停課

網譏拜登對烏態度「關心但不介入」　4字詞語刷一排直白說法

大考中心遭批「宣導不力、惡劣」

俄開炸！台灣登「推特熱搜NO.2」

更多熱門

相關新聞

星巴克2月連續15天「咖啡免費」

星巴克2月連續15天「咖啡免費」

昨天才送開工日買一送一，虎年後星巴克首波數位優惠馬上上線，以西洋情人節為主題，活動可是滿滿的長達15天，一路送到快2月底，消費者只要每天滑手機參加抽獎活動，最高獎項可直接兌換中杯飲料一杯「免低消」，當然好友分享也是有的，讓你新年期間天天爽抽不囉唆！

開工日星巴克「全品項買一送一」

開工日星巴克「全品項買一送一」

連鎖咖啡漲價　3間「正研議中」

連鎖咖啡漲價　3間「正研議中」

星巴克明天第2杯半價 3間買1送1

星巴克明天第2杯半價 3間買1送1

10月第一天6大連鎖買一送一懶包

10月第一天6大連鎖買一送一懶包

關鍵字：

camacama café

讀者迴響

熱門新聞

癱瘓烏國83軍事設施！俄國防部：成功達成目標

即／烏俄激戰！車諾比核電廠傳被摧毀

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶烏克蘭辣妻驚慌逃跑

姊姊對老公撒嬌裝弱「不穿內衣在家晃」！人妻崩潰

即／烏克蘭總統：駐守蛇島的所有士兵全數陣亡！

俄羅斯人怒了「要普丁住手」！塞爆大街震撼畫面曝

柳俊烈正直形象毀了！爆炒房「90%貸款又轉賣」賺1億　韓網衝擊

俄「外科手術式」攻烏　專家：這不是開戰

今日烏克蘭，明日台灣？陸委會：本質不同

烏克蘭民宅慘被轟！傷者「流血淚」逃出廢墟

白俄羅斯為啥要幫普丁打烏克蘭？

烏克蘭讓台灣人唇亡齒寒　律師揭10項陰暗面

拜登指普丁想重建蘇聯　美軍不會去烏克蘭

俄烏開戰　鄉民：台灣還後知後覺

更／烏克蘭137死！美官員憂基輔96小時內淪陷

更多

最夯影音

更多
普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊

普丁開戰了！全面入侵烏克蘭　首都基輔驚傳爆炸、導彈襲擊
網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

小S.蔡康永「康熙」世紀合體鬥嘴　犀利提問太不要臉...他：不會折壽嗎！

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

17歲歐陽娣娣開YouTube！　脫口「大陸用字」掀爭議

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

烏克蘭總統點名5人制裁普丁　首都基輔湧現「末日逃難潮」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面