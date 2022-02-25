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曾喊「終於了解台灣人感受」　烏克蘭正妹與媽媽視訊一半竟斷線

▲▼曾喊「終於懂台灣感受」 烏克蘭正妹護士媽報平安卻斷線。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

▲烏克蘭正妹Tanya表示，她的家人居住在烏克蘭利沃夫，利沃夫也是遭到俄軍空襲的城市之一。（圖／翻攝自YouTube／Stopkiddinstudio）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯24日對烏克蘭出兵，目前已兵臨基輔北部地區。YouTube頻道「不要鬧工作室」24日發布影片，找來烏克蘭正妹Tanya訪問烏克蘭情況，影片中她一度與住在烏克蘭利沃夫的媽媽視訊，不過講到一半訊號突然中斷，讓她相當焦急，旁邊的主持人立刻安慰，可能是Wi-Fi訊號太弱，場面相當讓人心疼。

Tanya去年12月才接受不要鬧工作室訪問，由於當時俄烏兩國局勢已相當緊張，兩國邊境聚集相當多的俄軍坦克，讓她非常擔心，直言沒有人喜歡戰爭，而且一旦發生戰爭，她的醫生媽媽要到前線幫忙外，爸爸也要投身前線戰事，感嘆「在台灣住了幾年後，我現在終於了解台灣正面臨的情況和台灣人的感受」。

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不料2個月後俄烏開戰，不要鬧工作室再次訪問Tanya，並於24日上傳影片。影片中，Tanya說，她昨天（23日）晚上就有不好的預感，不料24日一大早弟弟就打電話告訴她「真的來了，到處都是」，接著她的媽媽開始每5分鐘就傳一次訊息給她

她透露，她的家人目前住在烏克蘭西部城市利沃夫，為遭到俄羅斯轟炸的烏克蘭城市之一，所幸她的爸媽、祖父母及弟弟目前都安全。她說，爸爸跟外公想要讓車子加油，但排了3小時都買不到，超市也被搶空、信用卡完全不能用，國內電話斷線，只剩下Wi-Fi，至少目前還能用。

她表示，家人沒有避難所可以去，只能在家中等待戰事結束，現在情況每分鐘都在惡化，各種烏克蘭城市爆炸、火災等滿目瘡痍的影片不斷在媒體曝光，讓她含淚說，「今天一整天大家都在問我俄羅斯為什麼要這樣？我才不管為什麼，用武力永遠是不對的」、「所有烏克蘭人都只想要和平，這樣的要求過分嗎」。

最讓人不捨的是，影片中拍攝到一段Tanya的媽媽打視訊電話報平安，期間Tanya的媽媽說想送弟弟去波蘭，但不確定波烏邊境有沒有開放，不料下一秒通話就斷線了，讓她非常焦急。主持人Johnny見狀連忙安慰，解釋可能是Wi-Fi訊號變弱了，讓她不要太過擔心。

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