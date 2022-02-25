過年期間爆吃、每天做飯備餐好疲倦　溫妮、關關曝「7+7計畫」自信回歸職場

▲Youtuber關韶文與溫妮一見面就說出每個人的心聲。（圖／翻攝影片，下同）

消費中心／綜合報導

「過年吃得不錯」、「辛苦了一整年，在過年時放鬆到不行」，Youtuber關韶文與溫妮一見面就說出每個人的心聲，關韶文更呼籲「現在就是要把握變健康亮麗的時候」，營養師趙函穎營養師建議「年後想要自信回歸職場建議高纖豆漿7+7，重點是飲食原則優先，第二步再搭配你適合的運動」，別急著計算熱量，先培養餐前搭配高纖豆漿調整飲食順序的低門檻方式對抗惰性。

▲營養師趙函穎營養師建議「年後想要自信回歸職場，建議使用高纖豆漿7+7」。





▲Youtuber關韶文與溫妮推薦為期2周的「高纖豆漿7+7計畫」。

過年期間整天「吃＋睡」的生活，一不小心就會導致整體的狀態不佳、精神跟氣色都不好，因此許多人會在過年後開始規劃飲食、運動菜單，但調整飲食習慣期間的飢餓感讓人心煩氣躁，加上現代人外食為主，光想到為了飲食控制要備餐很容易有倦怠感，因此大多數人撐不過一週就放棄了，其實想要改變習慣沒有那麼難，Youtuber關韶文與溫妮推薦營養師趙函穎教你循序漸進撐過倦怠期的「高纖豆漿7+7計畫」，為期2周「不挨餓、不麻煩」原則，讓每個人都能自信回歸職場。

▲第一週的目標是簡單飲食控制，在午餐及晚餐餐前飲用統一陽光高纖豆漿。

▲第二週的目標可以搭配簡單運動。

第一週的目標是控制飲食，只要搭配隨手買得到的統一陽光高纖豆漿，在容易多吃的午餐及晚餐餐前飲用統一陽光高纖豆漿，不需要餓肚子，以漸進式的方式調整春節期間養出的大食量；第二週的目標是搭配運動，在「7+7計畫」的第2周可以搭配簡單運動，飲食上以高纖豆漿、高蔬果為主，讓自己更健康。

▲溫妮習慣在餐前先喝統一陽光高纖豆漿增加飽足感。

溫妮表示「統一陽光高纖豆漿在便利商店都買得到，因此7+7計畫非常適合像她這種外食族來執行」，她習慣在早餐和晚餐前先喝一點統一陽光高纖豆漿店墊肚子，至於要喝多少，可以依照自己的飽足感調整，而在後7天的計畫中，溫妮會搭配簡單的運動，如果行程很滿，則選擇深蹲、弓箭蹲的動作，關韶文與溫妮一起做運動，看起來動作不難，很容易跟上。

▲行程很滿時，溫妮會選擇深蹲、弓箭蹲的動作。

▲趙函穎營養師分享自信回歸職場的小撇步。

另外，趙函穎營養師還貼心分享幾個讓我們自信回歸職場的小撇步，高纖豆漿7+7計畫非常適合忙碌的上班族或外食族，「重點是飲食原則優先第二步再搭配運動，所以飲食的部分還是要適量的喝水，補充好的豆漿、好的蛋白質，尤其是要高纖的，可以補充你的膳食纖維，再來像是各種茶葉蛋、地瓜、原形食物玉米這些都是很好的，另外維持一個良好的作息，早點睡覺、放鬆心情，都是讓身體體態回歸的一個重要因素」。

▲茶葉蛋、地瓜、原形食物玉米等都是很好的食物。

▲想自信回歸職場，快執行「高纖豆漿7+7計畫」。

簡單不挨餓的「高纖豆漿7+7計畫」成為網紅收心回歸的首選，搭配年後自信回歸職場的5個小撇步更好。

1. 不挨餓：不餓肚子不節食，避免飲食習慣惰性上身

2. 多喝水：攝取足量水分

3. 多走動：能站就不坐，不規劃過度勉強的運動計劃

4. 運動後藉由高纖豆漿補充優質蛋白質

5. 低糖高纖豆漿取代手搖飲，健康又好喝

想自信回歸，快執行「高纖豆漿7+7計畫」，重點是過程中都沒有餓到，也不用想破頭每天要吃什麼。