醉男未戴安全帽騎電動自行車　嗆警「媽的！腳踏車你也開」下場曝

▲桃園市白姓男子去年4月間酒後凌晨騎乘電動自行車搭載妻子返家，未戴安全帽遭警方盤查，竟朝員警辱罵「媽的！腳踏車你也開」等語遭送辦。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市白姓男子去年4月間酒後騎乘電動自行車搭載妻子返家，途中因2人都未戴安全帽遭員警盤查，員警察覺白男混身酒氣要進行酒測，白卻拒絕配合且拒簽罰單與酒測單，還對員警辱罵「媽的！腳踏車你也開」，法院審理時白男否認犯行，辯稱只是情緒比較激動，話是對老婆說的，法官依妨害公務罪判處拘役40天，得易科罰金。

判決指出，白姓男子於去年4月18日凌晨2時50分許，酒後騎乘電動自行車搭載其妻子返家，因2人均未戴安全帽，被楊梅警分局草湳派出所警員攔停盤查，警員發現白男混身酒氣，欲實施呼氣酒精檢測，但白卻配合且拒簽收罰單與酒測單，白男因心生不滿，當場對2名員警辱罵：「媽的！腳踏車你也開，媽的XX」，桃園地檢調查後，依妨害公務罪向地院聲請簡易判決處刑。

桃園地院審理時，白男矢口否認有妨害公務之犯行，辯稱：當時只是情緒比較激動，他是對老婆講的，警員就誤會我，以為我駡他等語。

法官根據員警提供之密錄器畫面，員警開立舉發通知單請其簽名時，白表示拒簽，然後隨即轉身回頭，右手拿水瓶指向警方蒐證鏡頭處，邊罵「媽的，腳踏車你也開，媽的XX」等語，當場有辱罵執行職務警員等事實，警員也出具職務報告、密錄器錄影光碟等佐證。顯見白男並非僅情緒激動，亦非如其所稱係對配偶謾罵，足認白男辯詞顯屬無據，不足採信。

法官審酌，白男雖否認犯行，但事後已取得2員警之諒解，有和解書1份，考量其犯後態度尚可，諭知易科罰金之折算標準，以示懲儆。審結依公務員依法執行職務時，當場侮辱罪，判處拘役40天，如易科罰金，以1仟元折算1日，全案仍可上訴。

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