「在臉書批特定官員按讚數大幅減少」　賴士葆：被國家機器屏蔽！

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

經濟學人資訊社（EIU）日前公布2021年民主指數報告，台灣排名全球第8。對此，國民黨立委賴士葆24日表示，最近不少在野民代紛紛感受到，在臉書因為對特定官員的批評，按讚數就比平常的大幅減少，大家都認為極可能是受到國家機器的屏蔽，讓監督的聲音無法傳播出去，「顯然排名完全名不符實！」

對於《經濟學人》的排名，賴士葆說，如果這樣的榮耀反映的是台灣民主自由的真相，自己會為此感到驕傲，表示生活在一個民主自由的國家，台灣被評為從有缺陷的民主躍昇為完全的民主，「但是事實的真相並非如此，完全名不符實，背離真相太多的評比，與多數人民的感受相差甚遠！」

賴士葆指出，監督批評政府原是在野黨民代的天職，然而最近不少在野民代紛紛感受到，「在臉書因為對特定官員的批評，按讚數就比平常的大幅減少，大家都認為極可能是受到國家機器的屏蔽，讓監督的聲音無法傳播出去，令人欲哭無淚。」

賴士葆批評，中國大陸在國際社會打壓台灣，蔡政府則在台灣內部打壓非我族類，黨同伐異。在全球反中的浪潮之下，蔡政府仇中反中的政策與國際社會站在同一陣線，讓台灣的國際同情與好感度增加不少，這樣的思維也反映在這份調查報告中。

賴士葆質疑，憲法保障人民的言論自由，當民意代表的言論自由都被剝奪，目睹蔡政府箝制民主自由的事跡斑斑可考，「隨機到街上詢問路人甲乙說台灣民主自由的典範超越西方國家遠勝德、英、法、美、加等國，有多少民眾會同意？」

賴士葆表示，台灣表面上民主，實際上不民主，只有生活在這裡的民眾才能真實的感受得到，被政府打壓的切身之痛，《經濟學人》的報告讓不少人再次被刺痛。