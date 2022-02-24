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大陸 大陸焦點 特派現場

飛彈傘兵滿天飛！魯蛇帶「烏克蘭辣妻」驚慌逃跑　千坪豪宅不要了

▲▼大陸魯蛇梅愛偲娶烏克蘭妻。（圖／翻攝自微博）

▲大陸魯蛇梅愛偲娶烏克蘭妻。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

河北業餘攝影師「梅愛偲」原本是魯蛇，但到了烏克蘭念書後，卻搖身一變成為「人生勝利組」，先前更因為一張正妹老婆包餃子的照片爆紅。不過，幸福生活隨著俄烏戰爭變調，他今日PO出多條影片，包括導彈從自家上空飛過、驚慌失措逃跑的畫面等等。

梅愛偲當年升大學考試只考了320分，在大陸這分數一間大學都填不上。他在因緣際會之下到烏克蘭，28歲時和18歲的第二任辣妻「達莎梅」結婚，還買下近千坪土地蓋豪宅，過著家庭美滿的幸福生活，還在當地開起了婚姻介紹所。

不過，幸福生活被俄烏戰爭的全面爆發所打破。微博帳號「梅愛偲烏克蘭」今早開始不斷PO出影片，更新目前烏克蘭當地狀況。他在微博稱，「哈爾科夫凌晨5點，烏克蘭邊境和各大城市邊境發出巨大爆炸聲」、「傘兵從天上降落」、「逃跑日記」、「導彈從我家上空飛過」。

▲▼大陸魯蛇梅愛偲娶烏克蘭妻。（圖／翻攝自微博）

▲梅愛偲今早PO出多段影片。（圖／翻攝自微博）

影片中，他自拍稱，「現在說實話也不知道要帶上甚麼東西，只有(中國)護照是最重要的。」、「清晨聽到炮火聲，現在打開新聞也說俄羅斯已經開打，烏克蘭各地都能聽到炮火聲，沒想到在烏克蘭經營了21年的生活還是走到了這一步，現在不知道是一開始撤離還是怎樣，還在等待大使館回覆，現在正在收拾東西，最值錢的就是這本中國護照，真是希望到時候撤僑的時候能帶上我一家人。」

另外一條影片中，他直擊一群傘兵從天上降落。最新一段影片裡，梅愛偲邊自拍邊看著天空，上空傳出巨大聲響，他驚呼「一顆導彈飛過」。

▼梅愛偲曾因這張照片爆紅。（圖／翻攝自微博）

▲▼大陸魯蛇梅愛偲娶烏克蘭妻。（圖／翻攝自微博）

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