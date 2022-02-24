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陳椒華緊盯空污緊急防制辦法　要求比照開放福食快速生效

▲▼時代力量立委陳椒華24日偕同時代力量高雄市議員林于凱、時代力量高雄市議員參選人湯茹婷、顧崇德等人召開「空污緊急防制辦法也要比照開放福島食品快速生效」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

▲時代力量立委陳椒華召開「空污緊急防制辦法也要比照開放福島食品快速生效」記者會。（圖／陳椒華辦公室提供）

記者林銘翰／台北報導

時代力量立委陳椒華24日表示，雖然近年來空氣污染逐步改善，但仍有空氣品質不良的時日，呼籲已經延宕超過半年的「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案，應該比照福島5縣食品的預告、生效速度，趕快通過並公告。

陳椒華24日上午偕同時代力量高雄市議員林于凱、時代力量高雄市議員參選人湯茹婷、顧崇德等人，在立法院共同召開「空污緊急防制辦法也要比照開放福島食品快速生效」記者會，並邀請環保署空氣品質保護及噪音管制處科長蕭培元等官員列席。

陳椒華表示，福島食品預告將於月底生效，非常有效率，但是「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案從去年6月預告至今，都還沒有正式公告生效，兩者相較之下，政府對於減少中南部民眾空氣汙染相對消極，政府應儘速公告「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」修正草案。 

陳椒華指出，空氣汙染對人體的影響，不亞於新冠肺炎病毒，提出對空氣汙染有積極的因應作為，將有助於減少空污與溫室氣體，對於能源管理的政策也會有幫助。

陳椒華呼籲，政府近年來致力推動南部工業區總體檢，希望可以落實各項汙染物的管控，保障中南部民眾的健康，「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」的公告生效，也能幫助環保與工業主管機關對症下藥，更可以進行污染防治的工作。

對此，蕭培元回應，「空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法」草案在去年6月29日進行預告，但因為涉及較多面向，環保署有花時間研商，並在去年10月29日報請行政院核定，目前已在今年2月22日核定，預計下週公告對外說明。

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