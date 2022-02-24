快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

隨著俄烏衝突全面升溫，若此時有家人身在烏克蘭，肯定讓人很擔心。一位住在烏克蘭的台灣正妹在10幾個小時前受訪，還說當地居民依然正常生活，相較烏克蘭人抱持平常心，反而是台灣家人還比她緊張。稍早俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）宣布展開特別軍事行動後，不少人就湧進在烏正妹的臉書，「現在狀況還好嗎？」