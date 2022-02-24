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快訊／飛彈從頭上掠過！　俄軍轟炸烏克蘭機場「驚悚畫面曝」

記者邱晟軒／綜合報導

俄羅斯總統普丁於台灣時間24日上午宣布在烏東動武，隨後，烏克蘭首都基輔傳出多起爆炸聲，俄軍正式入侵烏克蘭。對此，有烏克蘭當地網友拍下飛彈掠過上空的驚悚畫面。

▲▼ 。（圖／翻攝TWITTER）

▲烏克蘭民眾目睹飛彈從上空掠過的驚悚瞬間。（圖／翻攝TWITTER）

綜合外媒報導，俄羅斯軍方目前正在轟炸烏克蘭伊萬諾-弗蘭科夫斯克（Ivano-Frankivsk）附近的一處機場，更有烏克蘭當地網友在推特上發布，俄軍飛彈掠過上空的驚悚瞬間。

本站稍早前報導「俄羅斯宣稱摧毀烏克蘭空軍基地　癱瘓防空系統！」最新消息指出，烏克蘭宣稱擊落俄國戰機及直升機，但俄國國防部否認。《法新社》則表示，俄宣稱，已摧毀烏克蘭空軍基地，癱瘓烏國防空系統，且烏克蘭邊境部隊「沒有採取任何抵抗」。

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