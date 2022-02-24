快訊／烏俄開戰台股跌！國安基金進場？　行政院：該出手一定會出手

記者陳家祥／台北報導

俄羅斯總統普丁宣布對烏克蘭東部的頓巴斯地區展開特別軍事行動，烏俄兩國全面進入戰爭狀態。全球股市也受到牽連下挫，台股24日更一口氣重跌400多點。對此，行政院發言人羅秉成指出，現在股匯市的反應可以理解是國際局勢緊張所造成，至於是否會造成非理性、恐慌性的情形，政府一定會密切注意，「該出手維持市場秩序跟功能的話，一定會出手」。

▲烏克蘭東部頓內茨克（Donetsk）地區一處民宅門口遭到砲轟，地上炸出砲彈坑洞。（圖／路透）



羅秉成表示，針對俄羅斯隊烏克蘭主權侵害的事件，在總統府、國安會有烏靠蘭情勢的應變專案小組，相關小組跟部會在年前就有密切關注俄烏情勢發展，這兩天相關情勢發展各部會密切注意，包括相關物資、物價的影響，因應俄烏關係緊張後國際情勢的發展相關部會都有準備。

羅秉成說，農委會針對黃豆、小麥、玉米等，庫存盤點跟整備，都應該還可以因應，國際局勢連動，對相關民生一定有影響，股匯市若有異常，相關部會都有因應跟準備。

羅秉成指出，股匯市在正常反應相關經濟情勢或產業狀況，要讓市場機能正常運作。這種國際戰事或緊張狀態，一定會造成國際異常跟波動情形，在可預期範圍內沒有非理性或人為操作底下，當然是尊重市場機制。

羅秉成說，不過在緊急狀況下，若真的有發生不理性或是操縱行為，既有機制包括國安基金等，會依照既有機制程序辦理因應措施。

羅秉成強調，台灣的經濟基本面良好，相關國際的非常情況、戰事的緊急狀態，任何國家都會帶來一定衝擊跟影響，現在股匯市的反應大家可以理解是國際局勢緊張所造成。至於是否會造成非理性、恐慌性的情形，政府一定會密切注意，該出手維持市場秩序跟功能的話，一定會出手。

▲俄軍進入烏克蘭東部。（圖／美聯社）