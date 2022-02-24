道交條例修正草案通過　車輛未停讓行人加罰至6000

▲行政院會通過交通部「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，擬提高車輛未暫停禮讓行人罰鍰。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者許維寧／台北報導

行政院會今天（2/24）通過交通部「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，擬提高車輛未暫停禮讓行人罰鍰，從3600元提高至6000元，並增訂致人重傷或死亡可吊銷執照，預計該會期將會轉至立法院審議。

行政院會通過交通部「道路交通管理處罰條例」部分條文修正草案，針對未停讓行人罰則、違規記點制度兩者做修正。未停讓行人罰則部份提高罰鍰與計點，修正汽、機車駕駛人行經行人穿越道或行人可通行之交岔路口，不暫停讓行人先行通過者，從過去的新台幣3600元增至最高處新臺幣6000元，原記違規點數1點則改為2點。

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導致人受傷或死亡則增訂，若爲導致人受傷可吊扣駕駛執照1年，致人重傷或死亡吊銷駕駛執照，且3年內不得考領。

行政院修正草案也修正違規記點制度，預計將延長記點累計期間、增加累計點數及吊扣駕駛執照期間，1年內每達12點，可吊扣駕照2個月，並增訂講習可扣抵點數之規定。並提升修法時效性，增訂應記違規點數條款、點數及其通知程序。

另外也增訂，逕行舉發案件被通知人為自然人或非自然人，且未指定主要駕駛人或未辦理歸責他人時處罰規定，將改記汽車違規紀錄或加倍罰鍰。未辦理改記汽車違規紀錄於1年內每達3次者，吊扣汽車牌照2個月。