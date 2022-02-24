烏俄危機升級！俄羅斯禁止民航機進入烏東邊境　烏克蘭急關機場

記者葉睿涵／綜合報導

隨著烏俄衝突加溫，俄羅斯最近在烏克蘭東部領空發布了禁止民用航空運輸的禁令，而烏克蘭也隨即宣布關閉東部機場，並將部分空域列入「危險區域」。

▲烏俄危機升級，俄羅斯宣布禁止民航機進入烏東領空，而烏克蘭也緊急關閉東部機場。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外媒報導，俄羅斯在台灣時間24日早上，向飛行員發出通知（NOTAM），宣布政府將自即日起，禁止民航飛機進入烏克蘭東北部的航線，直至5月18日為止。不少媒體將俄方此舉視為「令人擔憂的跡象」，並認為這可能代表一場重大的軍事行動即將展開。

#Russia has closed the airspace along the northeast Ukrainian border for civil aviation according to #NOTAM (Notice to Airmen). #UkraineCrisis https://t.co/uezDbPKCUg pic.twitter.com/cUxmJyMAEo — Donald Standeford (@Don_Standeford) February 23, 2022

隨後，烏克蘭政府也宣布，將自當地時間24日午夜起，關閉烏克蘭東部的機場直到早上7點。烏克蘭航空當局還將烏東部分空域列入「危險區域」，聲稱俄羅斯航空當局試圖奪取相關空域的控制權。

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