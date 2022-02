烏俄危機升級！俄羅斯禁止民航機進入烏東邊境　烏克蘭急關機場

記者葉睿涵/綜合報導

隨著烏俄衝突加溫,俄羅斯最近在烏克蘭東部領空發布了禁止民用航空運輸的禁令,而烏克蘭也隨即宣布關閉東部機場,並將部分空域列入「危險區域」。

▲烏俄危機升級,俄羅斯宣布禁止民航機進入烏東領空,而烏克蘭也緊急關閉東部機場。(圖/達志影像/美聯社)

綜合外媒報導,俄羅斯在台灣時間24日早上,向飛行員發出通知(NOTAM),宣布政府將自即日起,禁止民航飛機進入烏克蘭東北部的航線,直至5月18日為止。不少媒體將俄方此舉視為「令人擔憂的跡象」,並認為這可能代表一場重大的軍事行動即將展開。

#Russia has closed the airspace along the northeast Ukrainian border for civil aviation according to #NOTAM (Notice to Airmen). #UkraineCrisis https://t.co/uezDbPKCUg pic.twitter.com/cUxmJyMAEo