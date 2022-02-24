佔用「竹東客家音樂村」旁土地今拆了　縣府爭「解凍補助」

▲「竹東客家音樂村」基地旁土地遭長期佔用，經縣府出面協調，佔用戶近日自行僱工開始拆除。（圖／記者陳凱力翻攝）

記者陳凱力／新竹報導

客委會補助興建「竹東客家音樂村」，因基地旁土地遭佔用，核定規劃設計費後暫緩同意工程款經費。為爭取後續補助經費，新竹縣政府提出「還地」訴訟並經三審勝訴，佔用戶近日自行僱工開始拆除。縣長楊文科指示交通旅遊處爭取「解凍」後續補助，並支持調整規劃為「竹東文化大禾埕」，提供縣民多元的文化新據點。

縣府地政處指出，遭佔用的土地有3,058平方公尺，興建鐵皮建物佔用930平方公尺，最高法院於去年6月裁定佔用戶要騰空返還土地，經縣府出面協調，限期業主在今年2月底前自行完成拆除，否則將報請法院強制拆除，佔用戶也從2月中起陸續拆除鐵皮屋。

縣府交通旅遊處表示，當初客委會撤銷補助的原因已不存在，經過幾年長期努力及訴訟程序，原本「竹東客家音樂村」的規劃也有與時俱進調整的必要。為讓地盡其利，研議調整規劃方向，由原本的音樂村，擴增為結合多功能展演劇場、竹東知識驛站(新建竹東鎮立圖書館)及音樂文化埕等複合式空間使用的「竹東文化大禾埕」，以期提供新竹縣民有更多複合功能之文化、休憩空間。

交旅處長游志祥說，延續原本竹東客家音樂村概念的「竹東文化大禾埕」，有專業的音樂製作室和創作空間，並規劃半戶外音樂展演場，提供表演者和觀眾不同的舞台視角。另外，挑高遮蔭的戲棚架同時也提供開放劇場部分的遮蔽，並可依不同活動需求吊掛表演聲光設備。而「竹東文化大禾埕」平日可開放供社區居民運動休閒交誼使用，周末可結合音樂集市集攤商舉辦在地工藝、文創產業等交流活動。未來將成為假日市集、委外商業、文化展演的教育中心。

楊縣長指出，毗鄰「竹東文化大禾埕」基地有新建中的竹東轉運中心暨地下停車場，而竹東鎮公所行政大樓等也將遷建於此，翻轉竹東鎮昔日榮景、吸引更多人移居帶動繁榮指日可待！

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