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紅燈佔「機車停等區」遭罰！汽車駕駛硬拗　照片曝光秒敗訴

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▲重型機車停等紅燈時，佔用機車停等區。（圖／翻攝自新北市政府官方網站）

▲重型機車停等紅燈時，佔用機車停等區。（圖／翻攝自新北市政府官方網站）

實習記者高琳景／綜合報導

許多汽車或重型機車駕駛在停等紅燈時，都會不自覺的往前滑行至機車停等區，然而這樣的行為已經違反道路交通處罰條例規定。裁決處處長李忠台表示，新北市自今年1月至6月違規案件就有2萬件，而依據規定最高可罰新台幣1200元。

新北市交通事件裁決處表示，月前一名汽車駕駛收到一張「紅燈時佔用機車停等區」的交通罰單，駕駛人聲稱照片是由正後方拍攝，無法認定他所駕駛的汽車誤停在機車停等區內，對於檢舉內容不服從，因而提起行政訴訟。

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對此，法官認為路口號誌明顯為紅燈，車輛依規定應於停止線前停車，駕駛雖主張檢舉照片無法證明汽車有佔用機車停等區，但從檢舉照片中發現，機車停等區之長方形標線，明顯在其汽車的前、後輪之間，因此判決敗訴。

裁決處處長李忠台表示，常有汽車或黃紅牌大型重機車於停等紅燈時，佔用機車停等區停放進而影響機車駕駛，若經民眾檢舉或警察舉發，則可依道路交通處罰條例第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」規定，最高罰新台幣1200元。

根據道路交通安全規則，汽機車行經行人穿越道時，遇到行人穿越，不論是否有號誌指示或交通指揮人員，均應暫停讓行人通行。另外裁決處也呼籲，若未遵守規定，依據道路交通管理處罰條例規定，可處新台幣1200元至3600元罰鍰。

▼汽車停等紅燈時，佔用機車停等區。（圖／翻攝自新北市政府官方網站）

▲汽車停等紅燈時，佔用機車停等區。（圖／翻攝自新北市政府官方網站）

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