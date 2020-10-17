依法蓋房「9年後土地變南移佔用」　美容師8年陳抗終證清白



▲曾莉蓁被政府鑑界後認定侵占鄰居土地，她不服結果，自己找資料、做功課、求助民代、司法人員，終於在8年後看見曙光。（圖／曾莉蓁提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

曾經是美容師的曾莉蓁，在2012年突然被告知「房子佔到別人土地」，被要求拆屋還地。曾莉蓁不服結果，自己調閱資料做功課，因此一頭栽進土地測量爭議的研究，她認為地政使用衛星空照圖，套上地籍圖後做鑑界的方式，與實際有落差，許多地主因此承受不白之冤，有鑑於自己活生生血淋淋的例子，曾莉蓁與30多名同病相憐的被害人組成「台灣公民財產權益保障協會」，8年來到處陳情表達訴求，希望獲得政府重視。

▲曾莉蓁說，土地上的駁坎從日據時代就有，2003年蓋房時也依法鑑界過，沒想到2012年敬被指控佔用鄰地。



曾莉蓁說，父親當年贈予她一塊自側溝到石砌駁坎16公尺寬、371地號的土地，2003年依規取得建照、使用執照，還申請「建測」才蓋房，沒想到2012年因縣府撤銷徵收，隔壁371-4地號的鄰居申請鑑界時，竟然發現曾莉蓁的土地南移了5公尺，這樣的結果也變成曾莉蓁佔用到鄰居土地，需要拆屋還地，或是花150萬元向鄰居買回。

曾莉蓁不服，她認為駁坎處是從日治時期就存在，但因圖根點位移，才導致她的地跟著位移，曾莉蓁調閱農林航空圖、日治時期的地籍圖等資料做佐證，學習自己寫訴狀、打官司，到處陳情、抗議。

歷經8年，曾莉蓁飽受冷暖，在公部門屢吃鱉，又求助無門，還好案子在日前終於出現轉折，由監察院發函表示，新竹縣府所屬單位在第一次進行本案測量時顯有草率不當之處，且88-89年以「地籍圖破舊、位於都市邊緣」為由辦理重測，時有瑕疵與疏忽，認為縣府未盡督導之責，依法提案糾正。

曾莉蓁說，幾名地政測量員涉嫌登載不實、偽造文書，相關單位層層包庇，讓她承受莫須有的土地位移與侵占，過程中還歷經數度官司敗訴，這樣的心路歷程無法為外人道，許多和她一樣遭受這種遭遇的不是放棄了，就是想不開，除了對相關單位及公務員提告外，她也對於同溫層不吝伸出援手。

橫山一位古先生因為妻子罹癌，需要賣地籌醫藥費，結果買家付了20萬定金後申請鑑界，卻發現古先生的土地「位移」到台三線道路上，一狀告上法院，指控古先生詐欺，古先生雪上加霜，不僅地沒賣成，還要付一大筆賠償金，差點想不開。

▲8年來曾莉蓁飽受壓力，身心俱疲，終於在日前確認2012年的佔用確認是遭不實登錄，且多年來都被相關單位漠視。

曾莉蓁幫忙古先生調閱地籍調查表與重測資料做比對，才發現地籍調查表上界址標的名稱是「道路外」，買家知道動手腳被發現，才趕緊主動和解，古先生因此解除困境。

曾莉蓁因自己的切身之痛，從一個完全不懂法律的美容師，變成自己可以寫訴狀、打官司，甚至可以幫助其它有相同遭遇的同溫層，四處奔走、陳情，在各大集會遊行上宣講，除了議員、民代的幫助外，也有檢察官提供法律諮詢，更組成「台灣公民財產權益保障協會」協助受害人，成為同樣受到土地測量爭議的地主一股支持力量。

▲▼因為切身之痛，曾莉蓁對於其它有相同遭遇的人不吝伸出援手，經常到各處陳情抗議。

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