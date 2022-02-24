柯文哲新人事曝光！　「主播夫妻檔」將聯手操盤文宣輿論戰

▲民眾黨主席柯文哲拍板，將由北市府發言人陳智菡的先生、主播許甫接任黨文宣部主任。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

戰年底選舉，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲又有人事新異動！本刊掌握，柯文哲拍板，懸缺2個月的民眾黨文宣創意部主任，將由主播許甫接任，預計3月中下旬到職；至於原本一度被點名可能接任該職的北市府發言人陳智菡，則繼續留在原職。

因許甫就是陳智菡的先生，二人同樣主播出身，民眾黨知情人士直言，柯找來「主播夫妻檔」，目的就是想藉二人的默契，解決過去黨中央與市府常常溝通不同步的問題，也預先替柯營布局年底選舉的文宣輿論戰統一戰線。

至於目前代理文宣部主任的蔡峻維，黨內人士表示，預料將回任副主任一職，協助許甫熟悉民眾黨文宣及社群業務，後續可能視選戰需求隨時回鍋兼任黨發言人。

39歲的許甫，現任中天主播，目前無黨籍，過去並無從政經驗也未加入過政黨，從事新聞媒體工作已超過16年，曾任政治組市政記者、TVBS新聞主播、TVBS上海駐點特派記者，也曾獲兩岸新聞獎並入圍卓越新聞獎。黨內人士說，儘管陳智菡比他早一步加入柯陣營，但許甫在新聞資歷上卻比陳智菡深，算是陳的前輩。

▲現任中天主播的許甫，新聞資歷超過16年，將接任民眾黨文宣部主任。

民眾黨在前任文宣部主任柯昱安（小牛）去年12月離職後，該位子一直懸缺、找不到適合人選，柯文哲甚至一度不滿而在內部會議公開檢討黨祕書長謝立功。本刊掌握，柯原有意派北市府觀傳局長劉奕霆或陳智菡接任，但劉無意願，柯轉而希望陳智菡去黨部幫忙；不過，柯核心幕僚透露，柯在審慎考慮後認為，今年是他自己在市府最後一年，在找到合適的市府發言人接棒人選前，已熟悉市政運作的陳智菡，應繼續留在市府協助他處理輿情、社群，最後才轉而鎖定找上同樣主播出身的許甫。

據透露，此項人事由柯文哲親自拍板，他與甫接任民眾黨選戰小組召集人的立委蔡壁如，二人都已分別與許甫面談過，柯並親口交付任務，要他好好助攻年底選舉的文宣社群戰。

▲許甫（左）的妻子是同樣主播出身的北市府發言人陳智菡（右），二人將聯手操盤柯營文宣輿論戰。

而許甫會獲柯青睞，黨內知情人士透露，除了他記者、主播的經歷外，因中天關台後，已轉往網路社群發展，許甫一年多來也算有社群操作類似經驗，更重要的原因是，他的妻子陳智菡擔任市府發言人期間深受柯信任，而民眾黨創黨後，市府與黨部時常發生「溝通誤區」，如今讓主播夫妻檔聯手負責柯營文宣輿情戰，可減少磨合成本，讓柯營對外作戰更有一致性。

此外，柯核心幕僚也透露，柯常對幕僚說，雙北防疫可以合作溝通的關鍵之一，正因為有台北市聯合醫院副總院長璩大成與妻子新北衛生局長陳潤秋這對「神鵰俠侶」夫妻檔，如今找來許甫，也盼藉由夫妻的默契，讓柯營在市政、黨務的溝通協調更無礙。

至於許甫的中天背景是否可能成為對手攻擊的素材？據轉述，黨內高層認為，許甫過去在記者線上的新聞專業受同業肯定，經事前調查也發現，他曾在臉書轉貼香港六四晚會的相關新聞、也曾替香港《蘋果日報》發聲過，符合民眾黨創黨所主張的「民主自由、多元開放」價值。

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