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北北基大雨！新竹以南「太陽公公」終於上班　明乾冷探10℃

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

▲今天新竹以南將會看到太陽露臉。（圖／中央氣象局，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

連續多日的濕冷天氣終於要結束了！今天新竹以南將會看到太陽露臉，不過迎風面北部、東半部還需要等等，目前氣象局針對北北基發佈大雨特報。明天全台放晴轉乾冷，最低僅有10度。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

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▲北北基發佈大雨特報。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(24)日連日大範圍多雨的型態結束，不過，迎風面北部及東半部仍有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲；強冷空氣影響，北台偏冷，其他各地早晚冷。

各地氣溫：北部10至16度，中部11至23度，南部11至25度，東部12至24度。氣象局針對新北市、桃園市、台中市、金門、連江發佈橙色低溫燈號，提醒有持續10度左右或以下氣溫，連江縣局部地區有持續6度左右或以下氣溫發生的機率(橙色燈號)，請注意防範。

▲▼低溫特報。（圖／中央氣象局）

▲全台5縣市低溫特報。

明(25)日大氣轉乾，中南部晴朗穩定，北、東雲量逐漸減少，東半部偶有零星短暫雨的機率；明晨「輻射冷卻」加成，竹苗及中部局部地區仍有10度左右的低溫，白天起冷空氣減弱，氣溫漸回升。

週六至下週一(26至28日)連假各地晴朗穩定，東半部偶有零星短暫降雨的機率；舒適微熱早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧。

下週二、三(1、2日)東北風略增強，迎風面大台北東側及東半部局部短暫降雨的機率略提高，氣溫稍降；其他各地持續晴朗穩定，白天微熱、早晚涼，日夜溫差大，西半部清晨偶有輻射霧。

▼24日4：20真實色雲圖顯示，鋒面雲系已通過，迎風面有低層雲堆積(左圖)。4：30雷達回波合成圖顯示，迎風面有弱降水回波(中圖)；桃園以北、東半部及山區有局部少量降雨(右圖)。（圖／三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／中央氣象局）

 

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