夫癌末長子智障次子失業　婦人走投無路求助台中警

▲▼夫癌末長子智障次子失業，婦人走投無路求助台中警方。（圖／警方提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市60歲楊姓婦人的先生罹患大腸癌末期，長子中度智障住院，次子失業還被公司積欠2個月薪資，楊婦原本在薑母鴨店打工，為了照顧長子只得辭去工作，一家4口僅靠低收殘障津貼補助，無力負擔龐大住院醫藥費，全家陷入困境。楊夫去年曾求助過台中市警第一分局警備隊警員林志營，於是再度上門，林志營也幫忙向慈善團體申請補助，暫度難關。

警備隊警員林志營2月6日上午值班時，突然有一名楊姓婦人走進警備隊，不好意思地說「我想找警員林志營」，林志營詢問之下，楊婦才透露去年先生曾經接受林員幫忙，最近家裡陷入困境，只好再來尋求協助。

楊婦表示，自己與先生租屋北區，先生中風、又是大腸癌末期，大兒子罹患先天性中度智障，需人照顧，二兒子先前在北部麵包店工作，但麵包店經營不善在年前倒閉，並積欠兩個月薪資，二兒子只好先回台中，一邊找工作一邊照顧先生。

她原本每天晚上9點至凌晨2點在薑母鴨店當計時臨時工貼補家用，不料屋漏偏逢連夜雨，大兒子過年前突然肚痛難耐送醫，目前仍在中國醫藥學院附設醫院住院迄今，經醫生診斷為腸阻塞沾黏，需進行手術治療，因此她只得辭去工作，照顧長子，沒了收入，家中無積蓄，入不敷出，一家4口僅靠低收殘障津貼補助，過得很辛苦。

林員聽完敘述後，立即協助轉介北區區公所申請馬上關懷，並向台中市神岡區通天宮主委許永欣、南清功德會、台中市友愛、善願、張榮發慈善基金會等慈善團體申請補助，讓全家人暫度艱難年關。

林志營表示，會持續把民眾的事當成自己的事來處理，盡心盡力將治安、交通及為民服務工作做好。