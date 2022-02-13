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水庫乾了！封印29年「幽靈村」重現　如電影畫面曝

▲▼水庫乾旱見底！　「幽靈村」時間凍結29年後重見天日。（圖／翻攝推特）

▲「幽靈村」阿塞雷多浮出水面。（圖／翻攝推特）

記者張靖榕／綜合外電報導

西班牙西北與葡萄牙接壤的邊境小村莊阿塞雷多（Aceredo），在1992年後依劃定成為阿特靈多索（Alto Lindoso）水庫，但因為氣候變化導致乾旱，水庫儲水只剩下滿水量的15％，這個封印29年的「幽靈村」再次現蹤。

《衛報》報導，封印於水庫池底的阿塞雷多在29年後因嚴重乾旱重見天日，「幽靈村」呈現出一片灰褐色的頹敗景象，建築屋頂已經塌陷或消失，一間曾經是咖啡館的小屋裡頭堆著木板箱，裡頭還裝著多年前遺留下來的空酒瓶，一輛靠著石牆半毀的舊車也已經鏽跡斑斑，附近一座連接著生鏽水管的噴泉，甚至還有水流流出。

▲▼水庫乾旱見底！　「幽靈村」時間凍結29年後重見天日。（圖／翻攝推特）

▲▼咖啡館、噴泉和汽車在29年前都被淹沒。（圖／翻攝推特）

▲▼水庫乾旱見底！　「幽靈村」時間凍結29年後重見天日。（圖／翻攝推特）

前來觀看幽靈村的65歲長者羅魅羅（Maximino Pérez Romero）表示，眼前的荒頹景象彷彿是一部電影，讓他感到悲傷。他認為由於氣候變遷，乾旱和極端氣候會讓這種情況經常發生。

阿塞雷多在洛比奧斯（Lobios）議會的管轄下，市長雅涅茲（María del Carmen Yañez）指出，水庫嚴重缺水是因為連續好幾個月降雨稀少，一月尤其缺水，但她說負責管理水庫的葡萄牙電廠「EDP」，對當地的過度開發也是元凶之一。

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