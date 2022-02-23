凍漲！桃園市公車票價維持18元　市府吸收票差2.63億駕駛加薪

▲市長鄭文燦宣布，桃園市公車票價維持18元。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市長鄭文燦23日於市政會議宣布，為提高公車搭乘率，公車票價將凍漲維持18元，市府每年將編列2.63億元預算，吸收票差補貼客運業者，客運業者也必須每月從票差補貼款中提撥予駕駛員2,000元薪資補助，增加其就業意願，同時提高公車設施設備妥善率、駕駛員服務態度，以提升公車服務品質。

鄭文燦強調，市府逐步規劃、推動實質協助業者的方案，盼達到「撐住客運、找回駕駛員、提高公車使用率」等三大目標，鼓勵市民朋友多搭乘公車運輸，給予業者更多支持。

鄭文燦指出，觀察近期運輸趨勢，乘客多選擇搭乘小客車，公車行業也受疫情影響，出現高離職潮的駕駛荒，造成業者人力調度困難及衍生交通幹線壅塞的惡性循環。因此在疫情期間，市府動用第二預備金編列4,320萬元經費，給予每位登記於本市客運（含幸福巴士）駕駛員每月4,000元薪資補貼，若再加上上述票差補貼駕駛2,000元薪資補助政策，預計每位駕駛員每月可加薪6,000元，希望相關的補貼政策，能協助業者招募、留住駕駛員人力，強化駕駛員穩定性，達到增加班次，提升營運密度的目標。

交通局於市政會議「桃園市區汽車客運基本里程運價調漲，公車票價凍漲」專題報告表示，配合桃園市市區汽車客運審議委員會去（2021）年8月10日通過公車合理營運成本調整為每公里45.881元，公車基本里程起程票價由18元調整為20元。

另外，市府加強改善公車候車環境，2014年至2021年間，汰舊換新傳統站牌，建置新式站牌數量由511處增加至1,968處（智慧型站牌852處、集中式站牌1,116處），數量提升3.85倍；公車候車亭數量則由117座增加為432座，數量上升3.69倍；另建置新式候車亭420座（含原鄉特色候車亭20座、龍潭客家特色候車亭18座），預計今（2022）年度再建置45座，並配合2020年建置的「公車候車設施風險管理平台」，系統化管理全市公車候車設施，提供市民更優質便利的候車環境。