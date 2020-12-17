開車族注意！長庚醫院等3地點設違規QR CODE告示...方便檢舉違停

▲長庚醫院長廊式候車亭張貼違規停車警示廣告。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為降低長庚醫院前、龜山區復興一路公車格遭車輛違規停放，桃園市政府交通局於長庚醫院公車候車亭、桃園文昌公園、中壢文化公園等3處，張貼違規停車警示廣告與牌面，並提供檢舉違規QR CODE供民眾檢舉違規停車，避免影響交通安全。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園文昌公園周邊設置違規停車警示牌面。（圖／交通局提供）

交通局長劉慶豐17日表示，長庚醫院病理大樓臨龜山區復興一路側的公車站為桃園市重大交通節點，國道與公路客運、桃園市及新北市市區公車、桃園市免費公車等客運匯集，停靠之公車路線及班次數眾多，市府已設立分群候車且新設長廊式候車，提升候車環境及辨識度，獲市民肯定。

▲中壢文化公園周邊設置違規停車警示牌面。（圖／交通局提供）

然常因公車站位便利，使得少數汽車駕駛人違規停放於公車格而影響交通安全，為杜絕此一違規情形，交通局於長庚醫院公車站候車亭張貼違規停車警示廣告內含檢舉違規QR CODE，民眾如見有汽車違規停放於公車格，可將違規停車拍照，掃描舉違規QR CODE上傳照片並附上時間地點檢舉，警察機關得據以依照道路交通管理處罰條例裁罰新台幣300元至1,200元罰鍰。

劉慶豐也說，桃園市新設桃園區文昌公園、中壢區文化公園地下停車場，也設置了檢舉違規QR CODE的禁止停車告示牌，藉以提醒民眾勿將車輛隨意違規停放。交通局提醒民眾將車輛停放於合法停車空間，長庚醫院周邊可停放於病理大樓停車場、公12停車場，以及路邊停車格；桃園區文昌公園、中壢區文化公園地下停車，亦已開放供停放，切勿違規停車影響道路交通安全以免受罰。

・不受年齡限制、人人都愛的Longchamp尼龍包