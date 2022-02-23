「台灣、烏克蘭不可比擬」　蔡英文提3個不同

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對烏克蘭議題，我國安高層揭露，中國已對台發動「今日烏克蘭、明日台灣」的認知作戰，不過中國台灣辦事處發言人馬曉光23日於記者會上表示，不同意台灣比擬烏克蘭，痛批這是圖謀將台灣議題國際化；而總統蔡英文上午在聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」報告後，裁示中也指出，台灣與烏克蘭在地緣戰略、地理環境、國際供應鏈重要性，本質上並不相同。

俄羅斯總統普京簽署承認「頓內次克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」獨立協議，並以「維和」為理由，派兵進入烏東地區，烏克蘭局勢產生新的變局。

對此，我國安高層22日指出，中國外長王毅上周末才在慕尼克安全會議中，表達「各國主權、獨立與領土完整都應當得到尊重和維護」；不過，俄羅斯迅速採取片面軍事行動，無疑打了中國一巴掌。

因此，國安高層示警，中國先前對台發動「今日烏克蘭，明日台灣」的認知作戰，勢也藉由普丁所謂「烏克蘭是不可分割的一部分，要圓王毅的說法，一方面加強對台灣的認知作戰。

對此，馬曉光23日於記者會上也直接批評把台灣比擬成烏克蘭，是圖謀將台灣議題國際化，刻意煽動反中抗中的惡劣行徑。他強調，台灣是中國不可分割的一部分，台灣問題純屬中國內政，民進黨當局配合美國、日本輿論藉烏克蘭議題惡意炒作中國的軍事威脅，包藏圖謀把台灣問題國際化，以及在島內煽動反中抗中的禍心。

在台灣方面，蔡英文23日上午聽取國安會「烏克蘭情勢因應小組」及相關部會簡報後，也有提出四項裁示，態度也如馬曉光，不認同台灣可與烏克蘭相比擬，強調台灣在地緣戰略、地理環境、國際供應鏈重要性，本質上並不相同。