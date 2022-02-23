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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨疑425億基隆捷運拍板時機點　「形同選舉提款機」

▲基隆捷運初步規劃13站。（圖／交通部提供）

▲基隆捷運路線初步規劃。（點圖可放大／交通部提供）

記者蘇晏男／台北報導

行政院長蘇貞昌22日宣布基隆捷運計畫定案，從原有的輕軌變捷運，經費也自80億元提高至425億元；西起台北南港，經過新北汐止，東止於基隆八堵，全程預計設立13個捷運站。對此，國民黨發言人江怡臻23日表示，民進黨政府在這個時機點拋出基隆捷運定案，讓人覺得形同選舉提款機。

江怡臻指出，若民進黨是玩真的，應該要在今年儘速核定汐止東湖捷運線，讓大基隆、汐止地區不分藍綠，共同建設，因為不論是哪一條捷運的興建或營運，都需要新北市和台北市的協助，中央沒辦法單獨建成。「未來基隆若政黨輪替，請中央不要因為黨派而沒收或拖延基隆捷運，同時呼籲民進黨參選人也應該承諾，若是敗選也會全力支持基隆市府，一起做好基隆捷運的興建。」

江怡臻提到，基隆捷運大部分路線都有通過新北汐止地區，也就是說，中央必須跟新北市好好溝通，也要把新北市的意見納入考量，像是新北市長侯友宜也指出，中央必須重視捷運汐東線，才不會對不起汐止民眾。

江怡臻說，儘管不同黨派，但汐東線在興建的經費上，中央也必須支持雙北，相信雙北務必會做到最好。今天交通部長王國材也提到兩個計畫會合併發包，將會積極進行，希望中央務必信守承諾，讓汐東線盡快核定。

另外，江怡臻提醒，近年原物料價格不斷上漲，造成缺工、缺料的問題，興建經費也逐年上漲。希望這次政院是真心要做，不要再雷聲大雨點小，把基隆捷運當作選舉工具。若是像以前持續拖延，或是國民黨選贏了後就讓計畫卡住，那麼只會讓經建預算持續增加，對於民眾來說就不是好事情。

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