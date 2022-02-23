主計處曝「平均月薪55K」　她揭人力銀行數據批蔡政府公然說謊

▲國民黨召開「高物價低薪資，為青世代發聲」記者會。（圖／國民黨提供）

記者楊蕓／台北報導

主計處近日公布110年每人每月總薪資平均為5.5萬元，年增2.94%，引發譁然。國民黨23日召開記者會，發言人白喬茵指出，去年失業率不僅創7年來新高，人力銀行統計上班族去年平均整體薪資較前年減幅1.57%，質疑政府公然說謊、在數字上做手腳，應該給人民交代。

發言人柳采葳指出，消費者物價指數（CPI）已連續6個月飆破2%，超越通膨警戒線；比較蔡政府任內消費者物價指數，過去一年的漲幅超越了蔡總統上任五年以來的漲幅，人民過的辛酸，政府卻仍然漠視、毫無作為。

柳采葳表示，主計總處計算CPI不能反映出真正通膨的問題，只選擇395項物品計算，包括交通費、服裝、3C用品等，但這些卻不是經常消費的項目，「連失準的CPI都飆得那麼高，代表日常用品、食品的漲幅可能更大！」

發言人白喬茵指出，主計總處發布去年失業率3.95％，創下七年來新高，失業人數也較前年新增1.1萬人，來到了47萬人；另依據人力銀行統計，上班族去年平均整體薪資3萬7213元，相較於2020年減幅1.57%；但主計總處卻公布每人每月總薪資平均為5萬5754元，是不是公然說謊、在數字上做手腳？政府要給人民交代。

「蔡政府說青年不會面臨『低薪』，其實是因為根本沒工作。」文傳會副主委林鼎超接著說，20至24歲青年失業率高達12.52％，是全體失業率的3.17倍，25至29歲青年的失業率也在6.59％，是全體失業率的1.67倍，執政黨整日宣稱經濟創下新高，事實是，錢依舊流不進年輕人的口袋。

林鼎超表示，2020年大學畢業生約24萬多人，投保勞保、公保等比率約為77.95％，還有22％未投保，意即每五個大專生畢業，就有一人失業，而且就算就業，仍有一成的人屬於打工性質，人數約1萬8000多人。畢業即失業現象越來越嚴重，蔡政府常說年輕人是臺灣的未來，又說不會面臨低薪，真是鬼話連篇。

發言人李明璇指出，年輕人低薪情況嚴重，但蔡英文、蘇貞昌卻聲稱現在沒有低薪，是經濟20年來最好的時刻，主計總處還稱平均薪資5萬5，都是謊話連篇。

她強調，目前相關部會的紓困補助，大多以「受到雇用」為條件，但許多年輕人根本沒工作，所有就業獎勵比不上失業補助重要。此外，行政院這兩年中耗費百億「應屆畢業青年就業措施」，結果青年失業率越來越高，解決不了低薪問題，完全於事無補，民眾只看到「亂撒錢」。

文傳會副主委林家興指出，蔡政府數次宣布平穩物價不見效果，但卻向國人宣布總薪資平均為5萬5千多元，被各界罵翻，凸顯執政黨「何不食肉糜」的荒謬。進一步分析，2020年最低所得組家庭年薪平均35萬，最高所得組家庭一年平均217萬，貧富差距極大，蔡政府還要拼選舉、不顧人民生計嗎？

林家興強調，社會焦點應擺在正在延燒的民生議題上，年輕世代更應該一起站出來，為自己面臨的困境，包括高房價、物價、低薪等惡劣環境，要求蔡政府、民進黨拿出有感措施，為大家解決問題，否則就不配當執政黨。