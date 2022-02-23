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男子呼吸不順竟是「鼻孔長牙」　醫生驚：機率僅0.1％

▲▼男子呼吸不順竟是「鼻孔長牙」。（圖／翻攝自NEJM.org）

▲男子呼吸不順竟是鼻孔長牙。（圖／翻攝自NEJM.org）

記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子因為常常感到呼吸困難，右邊的鼻孔似乎都無法順利換氣，因此到診所就診。結果醫生透過鼻鏡檢查後發現，男子的右鼻孔裡居然長出一顆牙齒。

根據NDTV報導，紐約一名男子因長年呼吸困難就醫，他向醫生表示自己的右邊鼻孔似乎無法順利換氣，而且會有異物感。醫生透過基礎檢查後發現，男子的鼻中膈偏曲，也就是分隔鼻腔的骨頭和軟骨位移了，而且鼻中膈後方似乎有異物。

進一步透過鼻鏡檢查後發現，他的鼻孔裡面有個硬物，接著用電腦斷層掃描（CT Scanning）後，竟看到鼻孔裡竟然長了一顆牙齒，用醫學術語來說，這是顆罕見的「鼻腔異生齒」，發現的機率僅0.1％。

▲▼男子呼吸不順竟是「鼻孔長牙」。（圖／翻攝自NEJM.org）

▲男子的鼻孔裡長出一顆牙齒。（圖／翻攝自NEJM.org）

這項刊登在《新英格蘭醫學》期刊的研究指出，後來醫生透過口腔和耳鼻喉外科手術將牙齒取出，「病患在術後3個月的回診中，鼻塞的狀況已經幾乎消除，且未出現併發症，目前可以正常呼吸了。」

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