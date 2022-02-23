全聯咖啡買1送1！人氣夯品第2件5折　228連假優惠一次看

▲全聯228連假優惠，實體門市OFF COFFEE買1送1、阪急麵包4個100元！（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為迎接228三天連假，全聯集結線上線下祭出優惠，實體門市OFF COFFEE同品項買1送1、阪急麵包任選4個100元，還有超過80支商品第2件5折起、多款人氣夯品買1送1。而PXGo!全聯線上購也推出滿千元送千點，單筆滿699元贈85折折價券，小時達還有滿千折120元優惠。

搶攻連假商機，全聯2/26-28在實體門市祭出OFF COFFEE同品項「買1送1」，還有阪急麵包任選4個100元的超值優惠價；而團聚必備的火鍋湯底，也自2/25起推出超過80支商品「第2件5折起」，其中還有多款人氣夯品「買1送1」，期望這波連假商機可望帶動整體業績成長一成。

線上優惠方面，「PXGo!全聯線上購」全館推出「英雄陪你FUN大假」優惠活動，祭出雙重優惠，第一重2/25~2/28消費者於「PXGo!全聯線上購」使用PXPay支付購買全站商品，單筆累計消費金額每滿1,000元，即可獲得1,000福利點數，最高享10%回饋。第二重於活動期間單筆消費滿699元，即可獲得85折折價券一張。

▲全聯228連假優惠，使用全聯PXGo!消費滿千送1000福利點。（圖／業者提供）

如果連假只想耍廢待在家的民眾，小時達也推出「小時達輕鬆出遊趣」活動，只要輸入專屬券號【FUN120】，消費滿千現折120元，不必出門人擠人也能享優惠，最快40分鐘送到家！

2/25~3/10在分批取購買OFF COFFEE同品項，享「買30送15優惠」，冰/熱美式可省375元，而冰/熱拿鐵則可省下525元，若轉贈3杯咖啡給不同的親朋好友，再送100福利點數回饋。阪急麵包也推出13個300元，平均一個23元，搶便宜可趁現在。

另外喜歡吃哈根達斯的人也有福了，全聯即日起至2/28於全台共907家有哈根達斯冰箱的門市，特別推出哈根達斯限時促銷，購買指定品項單件即享原價280元，超值優惠188元，口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、抹茶、哈密瓜、72%黑巧克力甘納許脆杏仁、比利時巧克力榛果、鳳梨可樂達調酒、萊姆莫希朵調酒雪酪等，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。

▲即日起至3/14，萊爾富大杯拿鐵買1送1。（圖／萊爾富提供）

而超商也搶攻連假商機，萊爾富即日起至3/14前，全台門市購買Hi Café大杯拿鐵可享「買1送1」（冰熱不可任選），另3/8之前還有咖啡全品項「第2件7折優惠」。至於線上優惠，Hi-Life VIP APP整買零取於2/28當日祭出「大杯美式」及「大杯拿鐵」同品項買6送6，且於整買零取內購買的優惠咖啡皆可寄杯、跨店兌換。

▲全家便利商店228連假優惠也搶先開跑。（圖／業者提供）

全家便利商店228連假優惠也搶先開跑，即日起至2/28全門市限時6天推「咖啡飲品同品項第2杯8元喝」優惠，包括單品美式、單品拿鐵、桂芳單品拿鐵、仙女波波紅茶、仙女波波醇奶茶及桂芳仙女波波醇奶茶共6款指定飲品，同步還有多達130種零食、日用品、冰品也享有「同品項第2件8元」優惠。

此外2/26-28連假期間，APP隨買跨店取再加碼推出Let’s Café多杯優惠組合，包括經典美式特大杯6杯228元，相當打下63折優惠，1杯特大杯美式只要38元；還有經典拿鐵特大杯5杯下殺65折。提醒每人限購2組，咖啡則可兌換至6月30日。

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