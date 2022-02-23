第24期僅14.6萬人預約「過半選莫德納」　莊人祥：疫苗量很充分





▲2/23第24期疫苗預約情況。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

1922疫苗平台第24期從今（23）日上午10點開始依照年齡分三時段進行預約，本期提供疫苗總共166萬劑，指揮中心公布最新預約數據，開放3小時僅有14.6萬人完成預約，當中仍以莫德納最熱門，有9萬人搶。

第24期提供「已完整接種兩劑COVID-19疫苗滿12週且滿18歲以上」民眾，預約接種疫苗追加劑，總計提供疫苗總165萬劑，其中莫德納最多有120萬，接著依序是BNT36萬，高端7.2萬，AZ1.6萬

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▲疫苗平台24期預約追加劑。（圖／指揮中心提供）

預約平臺相關對象及期程說明如下：

一、施打時程：自2022年2月28日至3月6日。

二、符合資格對象：2021年12月12日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾[即2004/3/6(含)前出生]預約接種疫苗追加劑。

三、預約分流時程：

(一)55歲以上：2月23日上午10時至2月25日中午12時。

(二)38歲-54歲：2月23日中午12時至2月25日中午12時。

(三)18歲-37歲：2月23日下午2時至2月25日中午12時。

指揮中心指出，預約平臺第24期僅提供民眾預約接種疫苗追加劑，民眾若有第一、二劑或基礎加強劑接種需求，請持接種紀錄(小黃卡)至各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約，或至提供隨到隨打服務之接種站接種。