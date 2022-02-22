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最新民調出爐！盧秀燕拿下近5成支持度　綠營派誰都被輾壓

▲▼台中市長盧秀燕。（圖／記者徐政璿攝）

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者徐政璿攝）

記者杜冠霖／綜合報導

年底縣市首長大選將至，綠營將由誰挑戰台中市長盧秀燕也引發關注，根據《TVBS新聞網》22日公布最新民調，盧秀燕不管是藍、綠、白「三腳督」或是藍綠對決，民調都領先對手15%以上，僅前台中市長林佳龍較為接近，其他如立委蔡其昌、何欣純，都慘遭輾壓，支持度落後近3成。

在年底台中市長選舉中，現任市長盧秀燕爭取連任，綠營則有林佳龍、蔡其昌、何欣純被視為參選台中市長的熱門人選。此外，台北市副市長蔡炳坤外傳可能代表民眾黨參選台中市長，若蔡炳坤參選，將形成藍綠白三方競逐局面，增加選情變數。

根據TVBS最新民調盧秀燕施政滿意度攀至三年最高61%，29個行政區，除太平烏日54%外，滿意度均6成以上。另外，在各年齡層部分，20-29的滿意度55%，30-39的滿意度56%，40-49的滿意度65%，50-59的滿意度71%。

對於今年年底的台中市長選舉，根據TVBS調查結果顯示，若是「三腳督」、且綠營派出林佳龍參選的狀況下，盧秀燕的支持度48%，領先林佳龍的33%，而蔡炳坤支持度僅獲得4%。

若綠營改由蔡其昌出征，盧秀燕支持度高達52%，領先蔡其昌的25%近三成，蔡炳坤支持度仍維持4%。若民進黨改派何欣純，則盧秀燕支持度為54%，領先何欣純的19%三成以上，也高於蔡炳坤的6%。

但若改為藍綠1對1單挑，盧秀燕與林佳龍2018年後的第二度對決，盧支持度過半來到52%，林則為35%，另外13%未決定，若是蔡其昌參選，盧秀燕支持度為57%，蔡為30%，雙方差距多達27%，即便綠營改派何欣純「女女對決」，盧秀燕民調維持60%，大勝何欣純24%。

TVBS民調中心此次進行「2022台中市長可能人選民調」，調查時間為111年2月14日至2月18日，有效樣本為934位20歲以上的台中市民，信賴水準在95%時的抽樣誤差最大值為±3.2%，是2022年開春以來第一份台中市長民調。

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