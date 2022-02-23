《快打旋風6》新LOGO致敬順發？　外媒揭更扯情況

▲《快打旋風6》LOGO引起討論。（圖／翻攝自Facebook）



記者崔子柔／綜合報導

日本遊戲商卡普空（Capcom）21日宣布《快打旋風6》製作決定並釋出 30 秒動畫預告，有台灣網友發現，其LOGO和量販店「順發3C」的LOGO相似，引起熱議。不過外媒發現，六角型內有SF字樣的LOGO可能來自付費圖庫，而且已有使用前例。

台灣網友在PTT上大肆討論後，順發3C也在臉書粉專「順發+」轉PO《快打旋風6》的預告表示，「咦咦咦，這LOGO怎麼越看越眼熟...難道是我眼睛業障重，這跟我們改版前的LOGO有87%像」。

▲順發3C發文。（圖／翻攝自Facebook）



根據《IGN》報導，Ars Technica創意總監Aurich指出，新的LOGO跟Adobe圖庫售價80美元（約台幣2230元）的素材相似，去年法國科幻大會的LOGO疑似也是用同樣的模板修改，Adobe圖庫則允許付費後進行修改使用。

不論是巧合或合法使用，《快打旋風6》的新LOGO都沒有得到粉絲的正面評價，過去的LOGO總是讓人感到充滿活力，而這次簡約的單色風格則讓不少粉絲失望。

▼Adobe圖庫中的LOGO模板。（圖／翻攝自推特）

